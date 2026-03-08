C'è Posta per Te chiude con due settimane di anticipo, le ipotesi sullo stop al programma di Maria De Filippi
Quella andata in onda sabato 7 marzo è stata l’ultima puntata della stagione di C’è Posta per Te, il popolare programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ad ufficializzarlo sono stati i titoli di coda andati in onda al termine della serata. Tornato dopo la pausa per evitare lo scontro con Sanremo, lo show termina con due settimane di anticipo rispetto al calendario iniziale. Ancora ignoti i motivi della chiusura anticipata, ma è possibile che a pesare sia stato il brusco calo degli ascolti registrato nell’ultimo periodo.
- C’è posta per Te chiude prima del previsto
- I titoli di coda del programma di Maria De Filippi
- Le ipotesi sullo stop anticipato
- Cosa andrà in onda al posto di C'è Posta per Te
C’è posta per Te chiude prima del previsto
Chiusura anticipata per C’è Posta per Te: sabato 7 marzo 2026 è andata in onda l’ultima puntata della stagione del noto programma di Maria De Filippi.
Lo show del sabato sera di Canale 5 era appena tornato in onda, dopo la pausa decisa da Mediaset per evitare lo scontro con la finale del Festival di Sanremo.
Ma non ci saranno altre puntate: il programma chiude con due settimane di anticipo rispetto a quanto previsto.
I titoli di coda del programma di Maria De Filippi
A confermare lo stop anticipato sono stati i titoli di coda mandati in onda al termine della serata, che hanno confermato quanto già trapelato nei giorni scorsi.
Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro hanno salutato il pubblico con un video celebrativo.
Nel montaggio sono stati mostrati alcuni estratti delle storie più significative dell’ultima edizione dello show, accompagnati da brevi aggiornamenti sui protagonisti che mostrano come si sono evolute le vicende lontano dalle telecamere.
Le ipotesi sullo stop anticipato
Sono ancora ignoti i motivi che hanno portato alla chiusura anticipata di C’è Posta per Te, ma tra le ipotesi più accreditate c’è quella relativa al progressivo calo di ascolti del programma.
Partito col 28% di share, lo show è sceso gradualmente fino al 22%, con un brusco calo nelle ultime settimane.
Risultati mai così bassi per il programma di Maria De Filippi, che rendono la stagione appena conclusa la meno vista di sempre.
Cosa andrà in onda al posto di C’è Posta per Te
Sabato prossimo, 14 marzo, al posto di C’è Posta per Te andrà in onda su Canale 5 il concerto di Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo 2026.
Una scelta pensata per opporsi al secondo appuntamento di Sanremo Top, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.
Per sabato 21 marzo non ci sono ancora certezze ma è probabile che venga anticipato il debutto del serale di Amici, condotto sempre da Maria De Filippi.