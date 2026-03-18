Cabina della funivia precipita in Svizzera a Engelberg per il forte vento, il bilancio dopo l'incidente

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Engelberg, località del semi-Cantone di Nidvaldo, in Svizzera, è precipitata una cabina della funivia. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima di mezzogiorno del 18 marzo. Le cause sarebbero le condizioni meteorologiche con un forte vento che ha superato i 100 km orari. La cabinovia sarebbe precipitata dopo aver superato la stazione intermedia di Trübsee. Sarebbe morta una persona, l’unica presente al momento del tragico evento.

Cabina della funivia precipita in Svizzera, cosa è successo

Il Corriere del Ticino riporta che la cabina della funivia precipitata fa parte del comprensorio sciistico di Engelberg.

In un video, si vede rotolare la cabinovia lungo il pendio innevato e ribaltarsi più volte.

Come scritto da La Repubblica, ci sarebbe una vittima, l’unica presente al momento del tragico evento.

Non si conoscono ancora le sue generalità.

Le cause

La causa della cabina precipitata dovrebbe essere il forte vento che ha colpito la zona.

Secondo MeteoSvizzera nella regione soffiano venti superiori agli 80 km/h e che possono raggiungere anche i 110 km orari.

La società che gestisce gli impianti del Titlis ha confermato che si è verificato un incidente e che sono in corso le operazioni di soccorso.

Senad Sakic, capo del dipartimento investigativo criminale, ha confermato che la cabina dell’ovovia è precipitata poco dopo la stazione intermedia e “si è ribaltata più volte”.

“Non possiamo rilasciare dichiarazioni sulla vittima finché non ne sarà stata accertata l’identità”, le sue parole.

Quotidiano Nazionale riporta che la polizia, interpellata dall’ambasciata italiana a Berna, ha anche confermato che non ci sarebbero italiani coinvolti.

Gara annullata per il forte vento

I soccorsi hanno visto impegnati due elicotteri del 118 svizzero, la Rega.

In una foto diffusa online viene mostrato un tentativo di rianimazione protrattosi per circa mezz’ora.

20 Minutes riporta la testimonianza di un ragazzo che avrebbe evidenziato come il bilancio sarebbe potuto essere più grave.

Infatti il 18 marzo, giorno dell’incidente, doveva svolgersi una gara che è stata annullata per il forte vento.