Caccia ai biglietti per i concerti degli Oasis a Roma il 29 e 30 luglio 2027, sorpresa: si sarà sorteggiati

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Gli Oasis torneranno a esibirsi in Italia 18 anni dopo l’ultima volta. Da Firenze 2009 a Roma 2027, la band di Manchester ha scelto una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma, il 29 e il 30 luglio, per riabbracciare i fan italiani dopo la reunion. Acquistare i biglietti non sarà semplice: ci si deve iscrivere a una mailing list e sperare di essere selezionati per completare l’acquisto.

Le date ufficiali a Roma e non solo

Alle ore 17 di lunedì 14 settembre, i fan italiani degli Oasis hanno avuto la conferma che le due date in programma in Italia si terranno a Roma, nella cornice dello Stadio Olimpico.

I giorni prescelti sono: giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027.

La band ha spiegato che per comprare i tagliandi è obbligatorio di registrarsi a questo link fino al 17 settembre: si sarà sorteggiati per avere la possibilità di acquistare poi effettivamente il biglietto.

Qui l’elenco di tutte le date:

Glasgow: 21, 23, 25, 28 e 29 maggio

21, 23, 25, 28 e 29 maggio Manchester: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 e 26 giugno

4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 e 26 giugno Monaco: 2 e 3 luglio

2 e 3 luglio Barcellona: 10 e 11 luglio

10 e 11 luglio Amsterdam: 16 e 17 luglio

16 e 17 luglio Parigi: 23 e 24 luglio

23 e 24 luglio Roma: 29 e 30 luglio

29 e 30 luglio Boston: 10, 13 e 14 agosto

10, 13 e 14 agosto Las Vegas: 20, 21 e 24 agosto

20, 21 e 24 agosto Slane Castle (Irlanda): 4 e 5 settembre

(Irlanda): 4 e 5 settembre Knewbworth (UK): 11, 12, 18 e 19 settembre

Come acquistare i biglietti

Durante la registrazione si potranno indicare tre preferenze, ossia 3 città del tour.

Poi, scatterà di fatto un sorteggio. Questo è quello che riporta il sito:

“Se la registrazione è stata completata correttamente e verrai selezionato, i codici univoci, personali e non trasferibili, insieme a tutti i dettagli sulle modalità di acquisto dei biglietti, saranno inviati all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione tra giovedì 24 settembre e domenica 27 settembre. I codici univoci sono validi esclusivamente per la città che ti è stata assegnata. Gli slot di vendita variano in base alla città e si svolgeranno tra venerdì 25 settembre e domenica 27 settembre. Controlla attentamente l’orario della vendita indicato nella tua e-mail, poiché sarà l’unica finestra temporale durante la quale potrai accedere alla vendita. Per acquistare i biglietti è necessario avere un account Ticketmaster. L’indirizzo email associato al tuo account Ticketmaster deve corrispondere a quello utilizzato per la registrazione a Oasis Live ’27. Per eventuali problemi relativi all’acquisto dei biglietti, contatta Ticketmaster. Controlla regolarmente la tua casella di posta. Assicurati di verificare anche le cartelle spam e posta indesiderata”.

Attesa per il costo dei biglietti: i prezzi del tour del 2025

Dopo la reunion, gli Oasis si sono subito esibiti in 17 concerti in giro per il Regno Unito nel 2025.

I prezzi per il parterre erano mediamente intorno alle 150 sterline (circa 180 euro), mentre per i biglietti con gadget, pre-show party e Exhibition Fan compresi si è arrivati fino ai 600 euro.

I concerti degli Oasis in Italia: il primo a Milano nel 1995

Il primo concerto dei fratelli Gallagher in Italia è del 3 luglio 1995 nel locale Rolling Stone di Milano, davanti a un migliaio di persone, con i Bluvertigo come gruppo spalla.

Le hit di quell’estate sono Certe Notti di Luciano Ligabue e Come saprei di Giorgia, ma nella scaletta degli Oasis c’erano già pietre miliari come Supersonic, Don’t look back in anger e Live Forever.

Il secondo appuntamento è il Festival di Sanremo 2000, condotto da Fabio Fazio: lì, gli inglesi lanciano Go let it out, canzone usata anche come teaser in questi giorni, per spoilerare la tappa italiana.

ANSA

E poi le sortite all’Heinekn Jammin’ Festival di Imola, fino al 24 febbraio 2009, ultimo concerto – sino ad oggi – degli Oasis in Italia, a Firenze, durante il Dig out Soul Tour.

Sarebbero dovuti tornare il 30 agosto 2009 all’I-Day Festival di Milano, ma la lite esplosa il 28 agosto nel backstage del Rock en Sein di Parigi sancì la fine della band, fino alla clamorosa reunion dopo oltre un decennio.

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