Caccia ai funghi, dai rischi di perdersi alle intossicazioni: a cosa prestare attenzione
Con le piogge parte la stagione dei funghi: quali sono i rischi, dalle cadute alle intossicazioni
Partita la stagione dei funghi. Dopo il caldo africano delle ultime settimane, piogge e temporali stanno favorendo la crescita dei funghi, in particolare nelle regioni del Nord. È quindi importante ricordare quali sono i possibili rischi dell’andare per boschi e mangiare funghi, dal perdersi alle cadute, fino alle intossicazioni, e cosa fare per ridurre i rischi.
Al via la stagione dei funghi
La siccità e le alte temperature registrate nei mesi estivi hanno creato non pochi problemi, influenzando anche i tradizionali ritmi della natura.
La stagione dei funghi, che di solito si verifica tra fine agosto e ottobre, è partita in ritardo per via dei terreni aridi e della mancanza di umidità.
Ora la svolta, arrivata con le piogge e i temporali dei giorni scorsi che favoriscono la crescita dei funghi.
Da nord a sud, dai fungaioli ai meno esperti, in tanti sono pronti ad andare a caccia di funghi.
I rischi e a cosa prestare attenzione
Ma con l’aumento delle presenze nei boschi aumentano anche i rischi connessi, tra cadute, infortuni, malori e persone disperse.
Ecco quindi alcune semplici indicazioni da seguire per limitare i rischi, fornite dal Soccorso Alpino:
- usare scarponi adeguati, evitando gli stivali di gomma;
- non andare da soli, se possibile;
- informare familiari o conoscenti su dove si sta andando;
- portare il cellulare e usare l’app GeoResQ per tracciare il percorso;
- portare acqua, indumenti adeguati, una pila frontale e un kit di sicurezza;
- se ci si perde, mantenere la calma e tornare sui propri passi.
Le intossicazioni da funghi
Alla raccolta dei funghi è collegato anche un altro rischio, quello delle intossicazioni.
Numerose specie sono infatti non commestibili o tossiche, alcune anche mortali. Anche alcune specie commestibili possono risultare tossiche se conservate o cucinate scorrettamente.
Bisogna fare quindi molta attenzione a cosa raccogliere e consumare: la regola d’oro è non raccogliere i funghi se non li si conosce.
Come riporta l’ISS, i sintomi da intossicazione da funghi sono molto vari, in base al tipo di tossina assunta. I più comuni sono:
- disturbi gastrointestinali;
- dolori addominali;
- nausea e vomito;
- sudorazione intensa;
- disidratazione;
- tremori.
In caso di intossicazione è consigliabile andare al pronto soccorso o al centro antiveleni più vicino.