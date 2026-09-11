Caccia ai funghi, dai rischi di perdersi alle intossicazioni: a cosa prestare attenzione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Partita la stagione dei funghi. Dopo il caldo africano delle ultime settimane, piogge e temporali stanno favorendo la crescita dei funghi, in particolare nelle regioni del Nord. È quindi importante ricordare quali sono i possibili rischi dell’andare per boschi e mangiare funghi, dal perdersi alle cadute, fino alle intossicazioni, e cosa fare per ridurre i rischi.

Al via la stagione dei funghi

La siccità e le alte temperature registrate nei mesi estivi hanno creato non pochi problemi, influenzando anche i tradizionali ritmi della natura.

La stagione dei funghi, che di solito si verifica tra fine agosto e ottobre, è partita in ritardo per via dei terreni aridi e della mancanza di umidità.

ANSA

Ora la svolta, arrivata con le piogge e i temporali dei giorni scorsi che favoriscono la crescita dei funghi.

Da nord a sud, dai fungaioli ai meno esperti, in tanti sono pronti ad andare a caccia di funghi.

I rischi e a cosa prestare attenzione

Ma con l’aumento delle presenze nei boschi aumentano anche i rischi connessi, tra cadute, infortuni, malori e persone disperse.

Ecco quindi alcune semplici indicazioni da seguire per limitare i rischi, fornite dal Soccorso Alpino:

usare scarponi adeguati, evitando gli stivali di gomma;

non andare da soli, se possibile;

informare familiari o conoscenti su dove si sta andando;

portare il cellulare e usare l’app GeoResQ per tracciare il percorso;

portare acqua, indumenti adeguati, una pila frontale e un kit di sicurezza;

se ci si perde, mantenere la calma e tornare sui propri passi.

Le intossicazioni da funghi

Alla raccolta dei funghi è collegato anche un altro rischio, quello delle intossicazioni.

Numerose specie sono infatti non commestibili o tossiche, alcune anche mortali. Anche alcune specie commestibili possono risultare tossiche se conservate o cucinate scorrettamente.

Bisogna fare quindi molta attenzione a cosa raccogliere e consumare: la regola d’oro è non raccogliere i funghi se non li si conosce.

Come riporta l’ISS, i sintomi da intossicazione da funghi sono molto vari, in base al tipo di tossina assunta. I più comuni sono:

disturbi gastrointestinali;

dolori addominali;

nausea e vomito;

sudorazione intensa;

disidratazione;

tremori.

In caso di intossicazione è consigliabile andare al pronto soccorso o al centro antiveleni più vicino.