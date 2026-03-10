Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Genova, dove un 53enne italiano è stato fermato per tentato furto aggravato in concorso. L’uomo, insieme ad altri due complici, avrebbe cercato di sottrarre cavi di rame da uno stabilimento industriale nella notte tra il 10 e l’11 giugno, ma il colpo è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti, allertati dall’addetto alla videosorveglianza.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno all’una e dieci di notte in via Erzelli, zona industriale di Genova. L’allarme è scattato quando l’addetto alla sicurezza ha notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, la presenza di due soggetti vestiti di nero intenti a tagliare un cavo elettrico di rame. Un terzo uomo, poco distante, avrebbe svolto il ruolo di “palo”, monitorando la situazione per conto dei complici.

Il fermo e la perquisizione

Le volanti dell’UPGSP sono intervenute rapidamente, perlustrando l’area recintata dello stabilimento. Durante la ricerca, gli agenti hanno individuato e bloccato uno dei presunti responsabili: un 53enne italiano, che aveva cercato di nascondere la propria identità indossando una mascherina nera. L’uomo, colto mentre tentava la fuga, è stato sottoposto a perquisizione personale.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno rinvenuto addosso al fermato una chiave per candela di motosega e delle forbici da elettricista, strumenti che sarebbero stati utilizzati per tagliare i cavi di rame. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati come elementi di prova.

Il bottino e la dinamica del tentato furto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi avevano già tagliato 25 pezzi di cavo di rame, ognuno lungo circa 4 metri. Il materiale era stato sistemato poco distante dalla bobina originaria, pronto per essere caricato e portato via. L’intervento tempestivo della Polizia ha impedito che il furto venisse portato a termine, bloccando sul nascere il tentativo di sottrazione del prezioso metallo. Per il 53enne arrestato, difeso dall’avvocato Simona Correa, è stata fissata la direttissima in mattinata.

