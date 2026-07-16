Caccia ai passeur al Fréjus, migranti trasportati in condizioni degradanti: due arresti e una denuncia
Due arresti e una denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione al Traforo del Fréjus: smantellata rete criminale dalla Polizia di Stato.
Due arresti e una denuncia sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato nell’ambito di una vasta operazione di controllo e contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione presso la piattaforma autostradale del y. L’azione, coordinata dalla Questura di Torino, è stata condotta tra il 29 giugno e il 5 luglio, portando all’identificazione di 928 cittadini e alla verifica di 185 veicoli.
Controlli straordinari al Traforo del Fréjus
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita nei servizi di vigilanza e monitoraggio rafforzato predisposti dalla Questura di Torino per presidiare le principali vie di accesso transfrontaliere. In particolare, la piattaforma autostradale del Traforo del Fréjus è stata teatro di controlli serrati, durante i quali sono stati identificati 928 cittadini e sottoposti a verifica 185 veicoli in appena 7 giorni.
Smantellata rete di favoreggiamento dell’immigrazione
Nel corso di una complessa attività investigativa, il Settore della Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha portato a termine un’operazione che ha permesso di smantellare reti dedite al favoreggiamento dell’immigrazione. Gli agenti, attraverso un attento monitoraggio delle rotte migratorie, hanno arrestato in flagranza due persone accusate di aver pianificato e agevolato il trasporto illegale di cittadini stranieri privi di regolare titolo di soggiorno.
Due arresti in flagranza e una denuncia
Le prime due operazioni hanno consentito di rintracciare e fermare in flagranza due trafficanti, sorpresi mentre trasportavano cittadini stranieri in condizioni irregolari. La terza attività investigativa ha portato invece alla denuncia di una terza persona, sospettata di far parte di una più ampia organizzazione criminale internazionale e di occuparsi della gestione logistica dei transiti.
Contestato l’articolo 12 del Testo Unico Immigrazione
In tutti e tre i casi, la Polizia di Stato ha contestato l’articolo 12 del Testo Unico Immigrazione, aggravato da specifiche circostanze. Le indagini hanno infatti accertato che il trasporto degli stranieri avveniva con modalità degradanti e pericolose, finalizzate esclusivamente a ottenere un illecito profitto economico.
Convalida dei provvedimenti e sequestro dei mezzi
L’Autorità Giudiziaria ha convalidato tutti i provvedimenti restrittivi adottati nei confronti degli indagati, oltre ai sequestri preventivi dei veicoli e del materiale logistico utilizzato per il trasporto illecito. Questi provvedimenti sottolineano il ruolo strategico della Polizia di Frontiera nel garantire la legalità e la tutela delle persone più vulnerabili lungo le rotte migratorie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.