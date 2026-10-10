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Due cittadini egiziani minorenni sono stati arrestati a Milano. Sono accusati di aver compiuto rapine e altri reati predatori nei pressi della stazione metropolitana M5 “Ca’ Granda”. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, è stata eseguita mercoledì 7 ottobre dalla Polizia di Stato, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due giovani sono ritenuti responsabili di almeno due episodi violenti ai danni di donne, avvenuti tra luglio e agosto.

Rapine in metro a Milano, due minorenni arrestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo una serie di reati predatori registrati nella zona della fermata metropolitana Ca’ Granda. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno condotto un’articolata attività investigativa, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza e incrociando i dati sugli abbonamenti ATM utilizzati per accedere alla rete metropolitana. Questi approfondimenti hanno permesso di identificare i presunti autori e di ricostruire nel dettaglio le fasi che hanno preceduto e seguito le azioni criminose.

Il primo episodio: la rapina del 4 agosto

Il 4 agosto scorso, una donna è stata seguita da tre giovani appena uscita dalla fermata metropolitana Ca’ Granda. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima è stata aggredita con violenza e privata della collana che indossava. L’azione ha causato alla donna lesioni giudicate guaribili in due giorni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno consentito agli agenti di individuare i presunti responsabili e di documentare le modalità con cui è stato commesso il reato.

Il secondo episodio: la rapina del 28 luglio

Uno dei due minorenni arrestati è accusato anche di una rapina avvenuta il 28 luglio ai danni di un’altra donna, sempre nei pressi della stessa fermata della metropolitana. In questo caso, la vittima sarebbe stata colpita con uno schiaffo al petto e derubata di una collana d’oro. La donna, successivamente, ha riconosciuto il presunto autore durante le procedure di individuazione fotografica svolte dagli investigatori.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

Nel corso delle indagini, la Polizia ha effettuato una perquisizione nella stanza occupata da uno dei due indagati. Durante il controllo sono stati rinvenuti una bomboletta di spray urticante, un passamontagna e una catenina in oro spezzata, elementi che rafforzano il quadro indiziario a carico dei giovani.

La decisione del giudice e la misura cautelare

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha valutato la presenza di gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo che i due minorenni potessero commettere nuovamente reati della stessa natura. Per questo motivo, è stata disposta per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere presso l’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano.

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