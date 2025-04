Caccia al complice di Mark Samson nell'omicidio di Ilaria Sula, c'è un altro Dna maschile su scarpe e valigia

Qualcuno potrebbe aver aiutato Mark Samson la mattina in cui si è consumato l’omicidio di Ilaria Sula, in via Homs a Roma. È l’ipotesi che gli inquirenti rincorrono sin dalle prime fasi delle indagini, ma gli ultimi sviluppi alimentano il sospetto: nelle scarpe sequestrate dalla Squadra Mobile dall’appartamento dei Samson sarebbe stato isolato un Dna maschile che non corrisponde a quello del 23enne né ai profili genetici dei genitori. Per questo chi indaga dà la caccia a un possibile complice.

Isolato un Dna maschile

Mercoledì 9 aprile gli uomini della Squadra Mobile di Roma sono tornati in via Homs, nel quartiere africano di Roma, per un nuovo sopralluogo nel seminterrato in cui Mark Samson viveva con i genitori.

Dall’abitazione gli agenti hanno prelevato alcuni oggetti, tra cui indumenti e un paio di scarpe. I reperti sono ora oggetto di accertamenti da parte degli esperti.

Fonte foto: ANSA Mark Samson lascia la Questura dopo aver confessato l’omicidio di Ilaria Sula. Nel suo appartamento sarebbe stato isolato un Dna di un profilo genetico maschile a lui estraneo

Dagli accertamenti è emerso che dalle scarpe sequestrate dall’abitazione sarebbe stato isolato un Dna maschile non compatibile con quello di Mark Samson. Le stesse tracce sarebbero presenti sulla valigia dentro la quale il 23enne ha nascosto il cadavere della vittima. Lo riporta TgCom24.

Gli inquirenti devono comprendere se quelle tracce siano precedenti alla data del femminicidio, che si sarebbe consumato intorno alle 9:30 del 26 marzo all’interno della camera da letto del reo confesso. Chi indaga, tuttavia, non esclude la possibilità che Samson abbia ucciso Ilaria Sula la sera precedente, dopo le 21:30 del 25 marzo. L’ipotesi è che qualcun altro abbia partecipato al delitto e gli investigatori stanno monitorando tra le amicizie del giovane.

Il padre di Mark Samson non è indagato

Gli interrogativi sul ruolo del padre di Mark Samson sarebbero stati dissolti dagli accertamenti effettuati dagli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Basandosi sul racconto del 23enne che, ripetiamo, sostiene di aver ucciso l’ex fidanzata alle 9:30 del 26 marzo, quella mattina il padre del reo confesso si sarebbe trovato fuori casa, un dato confermato dalle celle telefoniche. Lo riporta Agi.

L’uomo avrebbe fatto ritorno a casa solamente nel pomeriggio. Per il momento gli unici indagati per il femminicidio della 22enne sono Mark Samson e la madre, alla quale è contestato il reato di concorso in occultamento di cadavere.

Il femminicidio di Ilaria Sula

A ricostruire le fasi del femminicidio di Ilaria Sula è stato lo stesso Mark Samson il 1° aprile, dopo essere stato prelevato dall’abitazione di famiglia per essere interrogato in Questura. Ilaria, studentessa a La Sapienza di 22 anni e residente a Terni, alle 21:30 è uscita dall’appartamento del quartiere San Lorenzo in cui viveva con altre tre coinquiline fuori sede.

La ragazza ha raggiunto via Homs, nel quartiere africano, per incontrarsi con l’ex fidanzato Mark Samson in casa di quest’ultimo. I due avevano interrotto la loro relazione nel mese di gennaio ma continuavano a frequentarsi. L’indomani mattina – sempre secondo la versione dell’indagato – Samson l’avrebbe uccisa con tre coltellate al collo per poi nascondere il cadavere in una valigia e abbandonarlo in una scarpata sul monte Guadagnolo, tra Poli e Capranica Prenestina.

Secondo Samson, a far scattare l’aggressione sarebbe stato un atto di gelosia dal momento che aveva scoperto che la 22enne aveva contatti con un altro ragazzo. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso.