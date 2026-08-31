Caccia al killer di Maria Spinelli al rave party in Svizzera, il racconto dei testimoni: "Morta davanti a noi"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua la caccia al killer che ha fatto fuoco in piena notte sabato, sparando sulle persone che si erano riunite a un rave party nella periferia di Aarau, a mezz’ora da Zurigo. La 22enne Maria Spinelli è stata colpita da un proiettile ed è morta. Altre persone sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita. Una delle ipotesi è che l’aggressore abbia lasciato la Svizzera per dirigersi in Germania. Nel frattempo proseguono le indagini, con i testimoni che hanno raccontato gli attimi di terrore vissuti.

Rave party in Svizzera, morta Maria Spinelli: caccia al killer

Alle 2.33 di sabato notte, mentre era in corso il rave, qualcuno ha sparato all’improvviso. Secondo gli inquirenti, sono partiti almeno dieci colpi sulle centinaia di giovani che stavano uscendo dal capannone dell’ippodromo in cui era stato organizzato l’evento musicale.

Maria Spinelli, abruzzese originaria di Atri che si era trasferita in Svizzera per lavoro, è stata colpita da una delle pallottole ed è deceduta. Tra gli altri cinque feriti ci sono due italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Entrambi non sono in condizioni gravi.

ANSA

Il killer è ancora a piede libero. Lo stanno cercando i poliziotti del cantone dell’Argovia insieme ad altri 200 agenti giunti nelle scorse ore in rinforzo.

Sul caso indaga anche la polizia tedesca di Friburgo. Il luogo in cui è avvenuta la tragedia non è lontano dal confine con la Germania e non si esclude che l’autore dell’assalto possa essere fuggito in territorio tedesco.

La polizia svizzera ha reso noto che ha trovato nell’area in cui si sono verificati gli spari sia bossoli da 9 millimetri sia da 4,5, compatibili con almeno due tipi di armi diverse, ossia pistole e fucili d’assalto. Un altro punto fermo delle indagini è che i sei giovani colpiti non hanno un legame particolare tra di loro.

Resta da chiarire il movente. “Potrebbe trattarsi di un attentato terroristico, oppure di una strage compiuta da un individuo in preda alla follia o di un atto criminale, il cui movente ci è tuttora sconosciuto, una sorta di regolamento di conti”, ha detto Michael Leupold, comandante della polizia cantonale dell’Argovia.

“Allo stato attuale delle nostre conoscenze, tutte e tre sono considerate ugualmente probabili”, ha concluso Leupold.

Si sta inoltre cercando di capire se il killer abbia agito da solo oppure con altre persone.

Il capo della sicurezza dell’evento: “Un ferito era sotto shock”

Nico H., il capo della sicurezza del festival gestita dalla società 360 Grad Security, ha riferito, come riporta La Repubblica, che “gli spari venivano da fuori rispetto all’area del rave”. “Abbiamo controllato tutti quanti all’ingresso, nessuno all’interno del perimetro della festa poteva avere con sé un’arma”, ha assicurato l’uomo.

“La musica è stata spenta alle 2 – ha aggiunto – poi è rimasta una sessantina di persone. I colpi provenivano dall’esterno. E si avvicinavano sempre di più. I miei uomini hanno aperto le uscite di emergenza nella direzione opposta, cioè verso il fiume Aar, e hanno evacuato le persone presenti”.

E ancora: “Hanno letteralmente dovuto spingere fuori un ferito, perché era sotto shock e rimaneva paralizzato sul posto. Era buio, tutto è successo molto in fretta”.

“La serata fino a quel momento era trascorsa molto tranquillamente – ha proseguito Nico – I miei uomini non hanno dovuto allontanare nessuno. Nessun visitatore ha cercato di creare problemi”.

I testimoni: “Maria è morta davanti a noi”

“Siamo corsi e ci siamo nascosti sotto la consolle del dj per ripararci”, hanno dichiarato alcuni giovani presenti al rave. “Uno sconosciuto mi ha urlato di mettermi dietro al frigorifero”, ha aggiunto un testimone, il quale, ricevuta l’indicazione, ha pensato: “”Ma perché?”, dopotutto sono solo fuochi d’artificio“.

Un altro ragazzo ha spiegato che la musica si è fermata all’improvviso e dopo qualche minuto ha sentito gli spari. Anche lui pensava fossero fuochi d’artificio.

Alcune persone hanno visto morire Maria Spinelli davanti ai loro occhi. Così un testimone: “Mentre usciva dalla tenda e attraversava il cortile, un proiettile è rimbalzato sul tetto. Mi sono precipitato verso la donna. Era stata colpita da uno sparo. Abbiamo provato a rianimarla, ma è morta davanti ai nostri occhi”.

Alcuni presenti al rave avrebbero raccontato agli investigatori di aver notato nei pressi delle auto parcheggiate un’”ombra” armata, con un fucile d’assalto, che fuggiva verso la foresta.

Gli organizzatori del rave hanno dichiarato di essere “addolorati, scioccati e devastati”. “Questo vile attacco contro i partecipanti al rave di Aarau – hanno sottolineato – ci ha spezzato il cuore, un rave dovrebbe essere sempre un luogo di gioia e amore. Mai un luogo dove le persone vengono uccise, ferite e gettate nella paura, i nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici”.

Task force italiana sul posto

Sul posto è stata inviata una task force italiana guidata dall’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia a Berna per assistere le famiglie dei connazionali coinvolti e seguire da vicino gli sviluppi e le indagini.

“Seguiamo con attenzione gli sviluppi attraverso la Farnesina e le nostre rappresentanze diplomatiche, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”, ha scritto in un post sui social la premier Giorgia Meloni, dopo aver espresso il proprio “profondo cordoglio” per la morte di Spinelli.

Le condoglianze all’Italia sono arrivate anche dal governo svizzero, attraverso il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri Ignazio Cassis.