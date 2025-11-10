Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato in flagranza di reato un cittadino rumeno 33enne senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato in abitazione. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia di Stato l’8 novembre, dopo un inseguimento seguito a una segnalazione di furto in corso. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato tradotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato l’8 novembre a Salerno. La Sala Operativa della Questura di Salerno ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in atto presso un’abitazione della città. Immediatamente, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state inviate sul luogo indicato.

L’inseguimento e l’arresto

Giunte sul posto, le pattuglie hanno notato un uomo che tentava di allontanarsi rapidamente dalla zona. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale il sospetto è stato raggiunto e fermato dagli agenti. L’uomo, identificato come cittadino rumeno e privo di fissa dimora sul territorio nazionale, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

Precedenti penali e provvedimenti a carico

Durante le verifiche, è emerso che l’arrestato aveva già collezionato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in relazione a una precedente condanna.

Iter giudiziario

L’arresto in flagranza e il provvedimento restrittivo sono stati comunicati al Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la traduzione in carcere dell’uomo in attesa dell’udienza di convalida. L’intervento delle forze dell’ordine ha così permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per reati analoghi e di interrompere un tentato furto ai danni di un’abitazione.

IPA