Caccia al ladro a Salerno, l'inseguimento tra le case finisce con l'arresto di un 33enne
Cittadino rumeno arrestato a Salerno per tentato furto aggravato in abitazione: fermato dalla Polizia dopo un inseguimento.
Fermato in flagranza di reato un cittadino rumeno 33enne senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato in abitazione. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia di Stato l’8 novembre, dopo un inseguimento seguito a una segnalazione di furto in corso. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato tradotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Intervento tempestivo delle forze dell’ordine
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato l’8 novembre a Salerno. La Sala Operativa della Questura di Salerno ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in atto presso un’abitazione della città. Immediatamente, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state inviate sul luogo indicato.
L’inseguimento e l’arresto
Giunte sul posto, le pattuglie hanno notato un uomo che tentava di allontanarsi rapidamente dalla zona. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale il sospetto è stato raggiunto e fermato dagli agenti. L’uomo, identificato come cittadino rumeno e privo di fissa dimora sul territorio nazionale, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito.
Precedenti penali e provvedimenti a carico
Durante le verifiche, è emerso che l’arrestato aveva già collezionato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in relazione a una precedente condanna.
Iter giudiziario
L’arresto in flagranza e il provvedimento restrittivo sono stati comunicati al Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la traduzione in carcere dell’uomo in attesa dell’udienza di convalida. L’intervento delle forze dell’ordine ha così permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per reati analoghi e di interrompere un tentato furto ai danni di un’abitazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.