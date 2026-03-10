Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato e consegnato alle autorità francesi uno straniero ricercato per tentato omicidio, fermato a Ventimiglia dalla Polizia di Frontiera e dal Commissariato di P.S. locale. L’uomo, individuato grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e francesi, ha opposto resistenza durante il controllo, causando lesioni a due operatori di polizia. Il fermo è avvenuto il 7 marzo 2026, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Ventimiglia nel corso di una giornata di servizio dedicata alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina. Gli agenti della Polizia di Frontiera, insieme al personale del Commissariato di P.S., hanno riconosciuto e fermato un individuo straniero, già ricercato dalle autorità francesi per il grave reato di tentato omicidio.

Il contesto: la segnalazione internazionale

L’identificazione del sospetto è stata resa possibile grazie alle informazioni trasmesse attraverso il Centro di Cooperazione di Polizia e delle Dogane. Le autorità francesi avevano infatti informato i colleghi italiani della possibilità che il presunto autore di un accoltellamento avvenuto il 5 marzo 2026 a Fontan, in Francia, potesse trovarsi nella provincia di Imperia. Sono state fornite anche le generalità del soggetto, facilitando così le ricerche sul territorio.

Il fermo a Ventimiglia e la resistenza

Una volta individuato nella città di Ventimiglia, la pattuglia della Polizia di Frontiera ha proceduto al controllo e all’identificazione del sospetto. L’uomo, però, ha opposto una decisa resistenza, rendendo necessario l’intervento di una volante del Commissariato di P.S. locale. Anche durante le successive fasi di identificazione, il fermato ha continuato a resistere, arrivando a provocare lesioni a due agenti impegnati nell’operazione.

La conferma della ricercatezza e la consegna alle autorità francesi

Il sospetto è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Polizia di Frontiera. Attraverso contatti diretti con la Polizia di Frontiera francese di Mentone, è stato confermato che l’uomo risultava effettivamente ricercato in Francia per il reato di tentato omicidio. Sulla base degli accordi italo-francesi di Chambery, il soggetto è stato riammesso in territorio francese e consegnato alla Polizia di Frontiera d’Oltralpe, che ha proceduto al suo arresto in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria francese.

Le conseguenze penali in Italia

Per quanto riguarda i fatti avvenuti sul territorio italiano, l’uomo è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti dagli articoli 337 e 583 quater del codice penale, relativi rispettivamente alla resistenza a pubblico ufficiale e alle lesioni personali aggravate. Gli episodi contestati si sono verificati a Ventimiglia il 7 marzo 2026.

IPA