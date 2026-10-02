Caccia all'uomo che ha accoltellato una ragazza a Largo San Tommaso a Salerno, la foto del presunto aggresore

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La questura di Salerno sostiene di aver individuato l’uomo che avrebbe accoltellato una ragazza in Largo San Tommaso, nel pieno centro della città campana. La polizia ha diffuso la foto della persona sospettata e ha chiesto ai cittadini di aiutare le forze dell’ordine a individuare l’assalitore.

Individuato un sospettato per l’accoltellamento di Salerno

Dopo più di una settimana di indagini la polizia di Salerno avrebbe individuato un sospettato per l’accoltellamento di una giovane ragazza in pieno centro, in Largo San Tommaso.

Gli approfondimenti che hanno portato alla sua individuazione sono stati svolti dalla squadra mobile di Salerno e coordinati dalla Procura.

Non è stata diffusa l’identità dell’uomo e non è ancora chiaro se abbia qualche legame con la vittima o se si tratti, come affermato dalla ragazza accoltellata, di uno sconosciuto.

Le foto del sospetto assalitore, come contattare la polizia

Nonostante lo abbia individuato, la polizia non è ancora riuscita a trovare il sospettato per arrestarlo. Ha quindi chiesto aiuto alla popolazione.

La questura ha diffuso una foto del sospetto aggressore e ha chiesto di inviare segnalazioni al numero 089 613111, recandosi alla caserma Pisacane in via Sant’Eremita oppure utilizzando l’apposita App YouPol.

La persona che appare nelle foto non è stata condannata ed è pertanto da ritenersi innocente fino alla conclusione degli eventuali processi.

Cosa era successo in Largo San Tommaso

Lo scorso 23 settembre una ragazza di 23 anni era stata aggredita in pieno centro a Salerno da una persona a lei sconosciuta, che l’ha accoltellata colpendola alla nuca.

La ragazza è stata trovata ferita a terra da alcuni passanti che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. È stata dimessa la mattina successiva dall’ospedale.

Il caso aveva suscitato diverse reazioni, anche da parte della politica, perché era avvenuto in una zona estremamente centrale di Salerno, a poche decine di metri dal Duomo della città.