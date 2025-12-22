Caccia all’uomo finita: il bandito di Portofino incastrato a Milano, assaltò la gioielleria armi in pugno
Un cittadino serbo è stato fermato a Milano per una rapina a mano armata avvenuta ad agosto in una gioielleria di Portofino.
È stato eseguito un fermo nei confronti di un cittadino serbo, gravemente indiziato di aver compiuto una rapina a mano armata in una gioielleria di Portofino lo scorso agosto. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato individuato presso la stazione centrale di Milano e sottoposto a controllo, che ha permesso di accertare la sua identità e collegarlo al grave episodio criminoso.
Le indagini e il fermo dell’indiziato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo è stato eseguito dai militari della Compagnia di Santa Margherita Ligure, che hanno agito su disposizione della Procura della Repubblica di Genova. L’indagato, di nazionalità serba e privo di regolare permesso di soggiorno, è stato rintracciato grazie a una nota di ricerca presente nelle banche dati delle forze dell’ordine. Il controllo è avvenuto presso la stazione centrale di Milano, dove il soggetto è stato fermato per accertamenti.
L’identificazione e gli accertamenti scientifici
Una volta fermato, i Carabinieri hanno contattato i colleghi della Compagnia di Santa Margherita Ligure, che hanno svolto ulteriori verifiche di polizia giudiziaria e scientifica. Questi accertamenti hanno permesso di confermare che il soggetto fermato era effettivamente l’indiziato principale per la rapina avvenuta a Portofino nel mese di agosto. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto, come disposto dalla Procura di Genova.
La misura cautelare e la convalida del fermo
Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trasferito presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il fermo è stato convalidato e nei confronti del cittadino serbo è stata disposta la misura cautelare in carcere, in attesa degli sviluppi dell’indagine e dell’eventuale processo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.