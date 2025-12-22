Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un fermo nei confronti di un cittadino serbo, gravemente indiziato di aver compiuto una rapina a mano armata in una gioielleria di Portofino lo scorso agosto. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato individuato presso la stazione centrale di Milano e sottoposto a controllo, che ha permesso di accertare la sua identità e collegarlo al grave episodio criminoso.

Le indagini e il fermo dell’indiziato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo è stato eseguito dai militari della Compagnia di Santa Margherita Ligure, che hanno agito su disposizione della Procura della Repubblica di Genova. L’indagato, di nazionalità serba e privo di regolare permesso di soggiorno, è stato rintracciato grazie a una nota di ricerca presente nelle banche dati delle forze dell’ordine. Il controllo è avvenuto presso la stazione centrale di Milano, dove il soggetto è stato fermato per accertamenti.

L’identificazione e gli accertamenti scientifici

Una volta fermato, i Carabinieri hanno contattato i colleghi della Compagnia di Santa Margherita Ligure, che hanno svolto ulteriori verifiche di polizia giudiziaria e scientifica. Questi accertamenti hanno permesso di confermare che il soggetto fermato era effettivamente l’indiziato principale per la rapina avvenuta a Portofino nel mese di agosto. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto, come disposto dalla Procura di Genova.

La misura cautelare e la convalida del fermo

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trasferito presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il fermo è stato convalidato e nei confronti del cittadino serbo è stata disposta la misura cautelare in carcere, in attesa degli sviluppi dell’indagine e dell’eventuale processo.

