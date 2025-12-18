Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto sventato nel centro storico di Salerno grazie alla segnalazione di una cittadina e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Due individui sono stati sorpresi mentre si introducevano in un’abitazione, ma sono riusciti a fuggire. Sono in corso indagini per identificarli.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio scorso gli agenti sono intervenuti in seguito a una chiamata di emergenza al 112 NUE, che segnalava un furto in corso all’interno di un’abitazione del centro storico di Salerno.

L’allarme e l’intervento immediato

L’allarme è stato lanciato da una cittadina che, notando due individui – presumibilmente stranieri – introdursi furtivamente nella proprietà di un suo conoscente, ha prontamente avvisato sia le Forze dell’Ordine sia il proprietario dell’immobile. La segnalazione ha permesso agli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile di raggiungere rapidamente il luogo indicato.

L’inseguimento tra i vicoli del centro storico

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato i due sospetti che, alla vista delle divise, si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento a piedi tra i vicoli del centro storico di Salerno. Nonostante la prontezza degli agenti, i due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Le ricerche e le indagini per la loro identificazione sono tuttora in corso.

Il sopralluogo e le condizioni dell’abitazione

Nel frattempo, è stato effettuato un sopralluogo accurato presso la proprietà segnalata. Gli accertamenti hanno evidenziato che la porta d’ingresso dell’appartamento era stata parzialmente divelta, mentre gli ambienti interni risultavano completamente a soqquadro e in condizioni igienico-sanitarie precarie.

L’immobile come punto di appoggio temporaneo

Dall’ispezione dei locali è emerso che l’abitazione fosse utilizzata come punto di appoggio temporaneo. Gli agenti hanno infatti rinvenuto vari effetti personali maschili e diversi generi alimentari, elementi che fanno pensare a una permanenza, seppur breve, da parte dei sospetti.

IPA