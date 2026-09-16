Caccia italiani abbattono drone in Lituania, a bordo una bomba: la ricostruzione dall'allarme alla distruzione

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I caccia italiani hanno abbattuto il drone in Lituania in pochissimo tempo, circa 20 minuti, con un’azione rapidissima. A bordo del mezzo c’era un ordigno esplosivo, ma l’intelligence sta lavorando su un aspetto specifico: è stata solo una coincidenza con la visita del ministro della Difesa Guido Crosetto? Ciò che appare certo è che la situazione stia peggiorando, in poco più di un mese sono già state due le operazioni di questo tipo.

Come è stato abbattuto il drone

Come riporta il Corriere della Sera, per abbattere il drone i due Eurofighter italiani hanno impiegato una ventina di minuti dall’allarme arrivato dal centro di comando e controllo Nato Caoc (Combined Air Operations Centre) di Uedem, in Germania, responsabile della sorveglianza dello spazio aereo alleato a nord delle Alpi, sotto il diretto controllo del Supreme Allied Commander Europe (Saceur).

Quando è scattato l’allarme, i piloti italiani sono corsi verso gli Eurofighter negli hangar della base lituana di Šiauliai, dove da agosto opera il personale del 36° Stormo di Gioia del Colle nell’ambito della Task Force Air “Baltic Thunder III”, la missione Nato di polizia aerea sul fianco est dell’Alleanza.

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Le dinamiche e le procedure sono le stesse operative adottate in Romania, fra giugno e luglio, e nelle basi italiane di Grosseto, Gioia del Colle, Trapani e Istrana — proprio con gli Eurofighter —, Amendola e Ghedi, con gli F35.

La coincidenza con la visita di Crosetto

Il drone Shahed, probabilmente russo o bielorusso, diretto verso ovest caricato con un ordigno esplosivo, è stato lanciato durante la visita del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ai militari impegnati nei Paesi baltici.

Il Corriere della Sera segnala che il livello degli incidenti di questo genere si è alzato progressivamente e sarebbe un modo per testare tempi e capacità di reazione della controparte occidentale all’utilizzo di droni da ricognizione e anche da combattimento, diretti in Ucraina oppure anche in Germania o in altri Paesi dell’Alleanza atlantica.

Repubblica invece riporta che da fonti del ministero della Difesa e dai nostri servizi segreti trapela che il velivolo a pilotaggio remoto faceva parte dell’arsenale di Mosca.

L’obiettivo dello sconfinamento potrebbe quindi essere stato un messaggio indirizzato proprio a Crosetto. Non un attentato, ma una sorta di avvertimento per far intendere al titolare della Difesa che al Cremlino conoscono bene i suoi spostamenti.

L’allarme del dipartimento di Giustizia Usa

Intanto, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l’Ucraina.

Gli Stato Uniti hanno incriminato cinque persone attualmente latitati.

Secondo l’accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli Usa e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, “oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e miliatri nei paesi europei allineati con l’Ucraina”.

Tre degli imputati sono membri di alto livello della Rete Ris: Yuri Kharameev, Kirill Khrameev e Oemis Romagoz Durruthy.

Le altre due persone incluse nell’atto di accusa sono Yaidel Delgado Suarez ed Eduardo Castro, che hanno lavorato insieme al reclutamento di persone residenti negli Stati Uniti per sorvegliare e tentare di uccidere un importante dissidente russo residente negli Usa

“Almeno a partire dal 2024, una rete di individui operanti per i servizi di intelligence della Russia ha cospirato per compiere, e ha compiuto, attacchi e omicidi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia americano riferendosi alla ‘Rete Ris’, il braccio preposto all’esecuzione di attacchi all’estero, “concentrandosi su dissidenti e disertori russi e, più di recente, su nazioni percepite come alleate dell’Ucraina”.

Riguardo agli imputati, “avrebbero operato nell’ambito di una rete globale di omicidi che si estendeva fino agli Stati Uniti”, ha detto il vice ministro della Giustizia John A. Eisenberg.

“Respingeremo ogni tentativo da parte di servizi di intelligence stranieri di operare liberamente nel nostro paese”, ha concluso.