Tre uomini sono stati denunciati per attività venatoria fraudolenta e porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo un’operazione condotta dai Carabinieri nella notte all’interno del Parco Naturale Regionale delle Madonie, nel territorio di Castellana Sicula. I soggetti sono stati fermati a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di un vero e proprio arsenale di armi silenziose, in un’area dove vige il divieto assoluto di caccia.

Controlli serrati nel Parco delle Madonie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Gruppo Carabinieri di Monreale ha intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle aree ricadenti all’interno del Parco Naturale Regionale delle Madonie. In particolare, la Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana garantisce una presenza costante in un contesto ambientale di grande valore, caratterizzato da una morfologia complessa che necessita di particolare tutela.

Il fermo notturno e la scoperta dell’arsenale

Durante uno dei servizi mirati, svolti anche nelle ore notturne, i Carabinieri della Stazione di Bompietro hanno fermato tre uomini di età compresa tra i 30 e i 55 anni. I soggetti sono stati intercettati mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura all’interno dell’area protetta di Castellana Sicula, dove la caccia è vietata in modo assoluto.

La successiva perquisizione veicolare e personale ha permesso di rinvenire un vero e proprio arsenale di armi silenziose: una balestra con relativi dardi, un arco con frecce di diverse tipologie, coltelli di varie dimensioni, torce led frontali e corna di daino. Tutto il materiale, ritenuto verosimilmente utilizzato per l’attività venatoria non consentita, è stato posto sotto sequestro.

Le accuse e il sequestro

I tre uomini sono stati deferiti in stato di libertà per attività venatoria fraudolenta in aree protette e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo volto a tutelare il patrimonio naturalistico e ambientale del Parco delle Madonie, considerato un bene comune per le comunità locali e per l’intera collettività.

Il sequestro dell’arsenale, composto da armi silenziose e strumenti idonei alla caccia illegale, testimonia l’impegno dei Carabinieri nel contrastare ogni forma di reato che possa mettere a rischio l’ecosistema protetto.

