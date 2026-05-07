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Denunciati tre giovani per aggressioni a sfondo razziale nella zona della stazione Termini a Roma: i ragazzi, appartenenti a un’organizzazione di estrema destra, sono stati individuati e accusati di aver compiuto almeno cinque aggressioni armati di sfollagente telescopico, con l’obiettivo di colpire cittadini stranieri e senza fissa dimora.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia presentata da un cittadino nigeriano presso il Compartimento di Polizia ferroviaria di Roma Termini. Gli investigatori della Digos hanno quindi analizzato le immagini di videosorveglianza della zona, riuscendo a ricostruire una sequenza di almeno cinque aggressioni avvenute nella stessa notte.

Il modus operandi del gruppo

Dalle indagini è emerso che i tre giovani, armati di sfollagente telescopico, hanno percorso la zona della stazione con l’intento di individuare e colpire cittadini stranieri e persone senza fissa dimora. Le vittime, selezionate in modo casuale, sono state aggredite senza alcun preavviso, in una vera e propria “caccia all’uomo” notturna che ha seminato paura tra i presenti.

Le accuse e i provvedimenti

I responsabili sono stati denunciati per lesioni personali aggravate dall’odio razziale e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Per uno dei tre, minorenne e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati all’apologia del fascismo e per aver imbrattato una sinagoga con epiteti antisemiti e simboli nazisti, è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità.

Il materiale sequestrato

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto la spranga utilizzata durante gli attacchi, i capi di abbigliamento indossati dai giovani, un coltello, materiale propagandistico di estrema destra e una copia del Mein Kampf. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio nei confronti dei tre denunciati.

IPA