Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Massimo Cacciari attacca Ignazio La Russa per le dichiarazioni sulle elezioni politiche del 1924 e sul consenso popolare nei confronti del fascismo. Durante l’ultima puntata di “Otto e mezzo”, il filosofo definisce le parole del presidente del Senato una “colossale bufala storica”, giudicando grave che chi sostiene simili tesi ricopra la seconda carica dello Stato. Duro anche Aldo Cazzullo, che ricorda l’assassinio di Giacomo Matteotti e le violenze denunciate dal deputato socialista.

Cosa ha detto Cacciari ospite da Lilli Gruber

La discussione prende le mosse dalle recenti affermazioni di Ignazio La Russa, secondo il quale l’ascesa del fascismo sarebbe stata espressione della volontà popolare, nonostante il giudizio negativo che la storia avrebbe successivamente formulato sul regime. Lilli Gruber introduce il tema chiedendosi come le democrazie debbano confrontarsi con i movimenti estremisti.

“Da quando le destre sono al potere”, osserva la conduttrice, si pone un quesito: “Bisogna essere tolleranti con gli intolleranti? Basterebbero delle forze progressiste in grado di parlare ai ceti popolari per evitare la formazione di estremismi di destra?”. Cacciari condivide la riflessione espressa poco prima da Aldo Cazzullo, presente in studio, e sposta l’attenzione dalle possibili risposte legislative alle responsabilità delle forze democratiche.

ANSA

“Non è certo con le norme e con le leggi che si combattono fenomeni come quello di Vannacci. Che i democratici facciano i democratici e capiscano che la democrazia non è un flatus vocis. Servono operazioni e interventi concreti sui temi fondamentali della crisi attuale della democrazia. Che non è una crisi indotta dai Vannacci. Magari lo fosse, saremmo a cavallo! La crisi sta tutta nell’incapacità dei democratici di rispondere alle crisi economiche e sociali e alle guerre. L’antifascismo è una questione di educazione e di formazione, non di leggi e di norme”.

L’attacco a La Russa: “Una colossale bufala storica”

Il filosofo ripropone la sua idea secondo la quale è insufficiente contrastare le nostalgie autoritarie attraverso divieti e provvedimenti normativi. A suo giudizio, il problema è più profondo e riguarda la capacità delle forze democratiche di rispondere alle difficoltà economiche e sociali che alimentano la sfiducia nelle istituzioni.

Gruber riporta allora il confronto sulle dichiarazioni del presidente del Senato, chiedendo quali conseguenze possano avere soprattutto sui più giovani. “Se il presidente del Senato dice che le elezioni del 1924 sono state decise dal popolo, libere e democratiche, qual è il messaggio che passa alle nuove generazioni?“.

La replica di Cacciari è ancora più puntuta. “La Russa ha detto una colossale bufala storica che va contestata sul piano scientifico. La Russa, come chiunque altro, può dire tutte le idiozie che vuole ed è grave che uno che dice tali idiozie sia giunto alla seconda carica dello Stato. Detto ciò, è certo che dopo il 1924 fascismo e nazismo ebbero – ahinoi – una larghissima adesione di massa”.

“Il fascismo non portava milioni di persone in piazza con la polizia”

La riflessione del filosofo introduce una distinzione tra la natura antidemocratica del regime fascista e il consenso che questo riuscì effettivamente a conquistare in una parte della popolazione. Lilli Gruber richiama i metodi violenti utilizzati dal fascismo per consolidare il proprio potere. Massimo Cacciari, pur non negando la repressione e le violenze, insiste sulla necessità di riconoscere anche l’esistenza di un’adesione popolare al regime.

“Non portavano i milioni in piazza con la polizia. La gente ci andava, e noi lo sappiamo benissimo, perché il fascismo li aveva in qualche modo convinti. E allora è su questo piano che devono operare i democratici per convincere la gente sulla bontà della democrazia. La democrazia funziona e funziona bene e risponde alle esigenze della gente”.

Cacciari interrompe Gruber

Il confronto si accende nuovamente quando la conduttrice coinvolge Aldo Cazzullo, chiedendogli se la diffusione di interpretazioni indulgenti verso il fascismo rappresenti un fallimento della Repubblica oppure un tentativo delle destre estreme di riscrivere la storia. “Ha fallito questa Repubblica o le destre estreme provano a riscrivere la storia secondo un ordine fascistoide?”.

Prima che Gruber possa completare il ragionamento, Cacciari interviene alzando la voce. “Ma che tentino di riscrivere il loro fallimento, Gruber! La cosa incredibile è che ci sia ancora qualche testa di *** che pensa di poter riscrivere la storia e sedere in Parlamento anche come seconda carica dello Stato. Questo è incredibile!”.

Aldo Cazzullo: “Abbiamo perso la guerra della memoria”

Cazzullo raccoglie quindi il filo della discussione e concentra il proprio intervento sulla conoscenza storica del fascismo, che considera insufficiente in una parte consistente dell’opinione pubblica. “Noi antifascisti abbiamo perso la guerra della memoria. Moltissimi italiani non hanno un giudizio negativo del fascismo perché non sanno o, peggio, non vogliono sapere quello che il fascismo ha fatto”.

E ancora: “L’affermazione di La Russa sulla democraticità delle elezioni politiche del 1924 è gravissima proprio perché per dimostrarne la falsità Giacomo Matteotti è stato assassinato. Io consiglio a La Russa di rileggersi l’intervento di Matteotti, interrotto dagli insulti e dalle minacce dei fascisti in Aula”.

Il giornalista richiama il celebre discorso pronunciato da Giacomo Matteotti alla Camera il 30 maggio 1924, quando il deputato socialista denunciò le irregolarità e le violenze che avevano accompagnato le elezioni politiche del 6 aprile. Cazzullo ripercorre alcuni degli episodi citati da Matteotti, ricordando le aggressioni contro i candidati dell’opposizione, le intimidazioni agli elettori e le interferenze delle squadre fasciste durante le operazioni di voto.

“Commuove quasi sentire che l’unica voce che difende Matteotti è quella di Turati. Matteotti documenta tutto, carnefice per carnefice e vittima per vittima, dal deputato Piccinini assassinato nella sua casa ai deputati Bentini e Amendola bastonati a Napoli, in Puglia viene bastonato anche il notaio che certificava le firme. I brogli, i militari in divisa che facevano la guardia ai seggi, i balilla che hanno potuto votare e gli stessi militi in camicia nera che hanno votato decine di volte, i contadini intimiditi ai quali venivano dati combinazioni di numeri e nomi per verificare che avessero votato in quale modo”.

Tutto questo, conclude Cazzullo, “è documentato e alla fine il vicino di banco dice a Matteotti ‘bravo, siamo fieri di te’. E lui: ‘Io il mio discorso l’ho fatto, ora voi preparate la mia orazione funebre‘. Che oggi la seconda carica dello Stato dica che Matteotti aveva torto, documentando violenze e brogli a costo della sua vita, per me è inaccettabile“.

Il deputato socialista venne rapito e assassinato il 10 giugno 1924, appena 11 giorni dopo il suo intervento in Parlamento. Il delitto provocò una gravissima crisi politica, ma non impedì a Benito Mussolini di consolidare progressivamente la dittatura.

Cosa ha detto La Russa sulle elezioni del 1924

Le parole contestate da Cacciari e Cazzullo risalgono al 13 novembre, quando Ignazio La Russa ha partecipato a Milano all’iniziativa “Giovani di sana e robusta Costituzione”, rivolgendosi a una platea di studenti. “La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista”, aveva affermato il presidente del Senato.

Di fronte all’obiezione di una docente sulla Marcia su Roma, La Russa aveva aggiunto: “C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia”.

Le dichiarazioni avevano provocato le critiche da parte di opposizioni e Anpi, che hanno ricordato il ruolo delle violenze squadriste nell’ascesa di Mussolini. Il 17 novembre, in una lettera pubblica, La Russa è tornato sull’argomento per chiarire la propria posizione. Ha spiegato che il suo intervento riguardava il valore della volontà popolare nelle democrazie e ha ribadito di aver giudicato sbagliata la scelta degli italiani di sostenere il fascismo.

Il presidente del Senato ha inoltre richiamato gli studi dello storico Renzo De Felice sul consenso al regime, sostenendo di aver ricordato che “fu il popolo” a decidere anche le elezioni del 1924, pur sbagliando. Il punto contestato dagli storici e dai critici delle sue dichiarazioni riguarda però proprio la possibilità di considerare quella consultazione una libera espressione della volontà degli elettori.

Le elezioni del 1924 si svolsero con la celebre Legge Acerbo, che attribuiva i due terzi dei seggi alla lista più votata purché avesse superato il 25% dei consensi. La campagna elettorale fu accompagnata da violenze, intimidazioni e limitazioni dell’attività politica delle opposizioni.