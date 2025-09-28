Cacciatore morto in Trentino mentre recuperava una preda: aveva 37 anni, il corpo trovato in un canale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un cacciatore di 37 anni è morto mentre recuperava una preda. È successo in Trentino, per la precisione nei pressi di Covelo di Terlago, frazione di Vallelaghi, Trento. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo sarebbe precipitato in un canale roccioso, dove è stato poi recuperato il corpo dopo un’ora di ricerche. A dare l’allarme sono stati due compagni di battuta, che lo avevano perso di vista dopo essersi divisi.

Tragedia in Trentino

I fatti risalgono alla mattina di domenica 28 settembre. Secondo Il Dolomiti il cacciatore era partito verso il passo San Giacomo, nel distretto di Trento, per una battuta di caccia insieme a due amici.

Il gruppo stava battendo il sentiero 610 che collega Covelo di Terlago, frazione di Vallelaghi (Trento), al passo san Giacomo, uno spazio montuoso tra Cima Canfedin e il Monte Gazza.

I tre cacciatori si sono dunque divisi per recuperare le loro prede, ma dopo un’ora di camminata del 37enne si sono perse le tracce. Lo stesso non rispondeva ai richiami né alle telefonate, poi la macabra scoperta: il suo corpo giaceva in un canale roccioso, precipitato di qualche centinaio di metri.

Alle 11:20 gli amici hanno dato l’allarme e l’operatore della Centrale Unica di Emergenza ha inviato un elicottero sul posto.

Come è morto il cacciatore

Secondo le prime ricostruzioni il 37enne potrebbe essere scivolato sul terreno umido mentre si muoveva per recuperare la sua preda.

Si tratterebbe, dunque, di un incidente durante la battuta di caccia che teneva impegnato il gruppo dalla mattina presto. Nei giorni scorsi a Carrù (Cuneo), un altro cacciatore ha perso la vita colpito da un proiettile di rimbalzo esploso da un compagno.

Il recupero della salma

Come anticipato, la Centrale Unica di Emergenza ha inviato sul posto un elicottero. Inoltre, le stazioni di Trento Monte Bondone e di Molveno si sono messe a disposizione sulle rispettive piazzole. Il medico del Soccorso Alpino e Speleologico è stato calato fino al canale roccioso in cui giaceva il 37enne, per il quale non è stato possibile far altro se non constatarne il decesso.

Quindi sono partiti i soccorritori di Molveno che hanno recuperato il corpo e lo hanno trasportato al campo sportivo di Terlago, dove hanno trovato ad attenderli i carabinieri di Vallelaghi e i vigili del fuoco di Terlago.