Cacciatori trovati morti a Montagnareale, indagato ammette la sparatoria "a catena" per un cinghiale

La nebbia, un uomo scambiato per un cinghiale e un effetto domino di spari: si dipana, con le prime ammissioni di una persona che ora è stata indagata, il mistero che ha avvolto la morte di tre cacciatori, trovati privi di vita nei boschi dei Nebrodi nell’area di Montagnareale, in provincia di Messina. La catena di eventi si sarebbe innescata quando uno dei cacciatori avrebbe sparato per errore uccidendone un altro e ferendo un terzo uomo. Questo avrebbe innescato la reazione automatica di un quarto uomo, che ha imbracciato il fucile facendo fuoco.

Cacciatori trovati morti, svelato il mistero

A raccontare tutto sul caso dei tre cacciatori morti è stato un uomo da principio convocato come testimone. All’incontro con la forza pubblica, il cacciatore si è presentato da solo. Poi, però, gli investigatori si sono resi conto che era necessaria la presenza di un legale: la sua posizione, da testimone, si è trasformata in quella di indagato.

Il Corriere della Sera pubblica una ricostruzione sui fatti dello scorso 28 gennaio, una giornata piovosa e piena di nebbia fra i boschi dei Nebrodi.

Complice la scarsa visibilità, l’82enne Antonio Gatani, di Librizzi e residente a Patti, avrebbe sparato alla cieca credendo di avere sentito un cinghiale muoversi nei dintorni.

Il bersaglio colpito invece era un uomo, Giuseppe Pino, 44enne di San Pier Niceto, morto sul colpo. Ma i pallini colpiscono anche Devis Pino, 26enne fratello della vittima, che rimane ferito a un fianco.

Da qui la reazione di Devis Pino, che vedendo morire il fratello di fronte ai suoi occhi punta il fucile contro l’82enne, ammazzandolo.

L’ammissione del quarto cacciatore

È a questo punto che entra in scena il quarto uomo, un 50enne amico di Gatani: “C’ero anche io, ero lì e ho partecipato alla sparatoria”, ha raccontato agli investigatori. Le indagini sono arrivate a lui grazie al racconto del figlio dell’uomo di Gatani, che ha visto il padre in sua compagnia.

Come reazione automatica per la morte dell’amico, ammazzato a fucilate davanti a lui, il 50enne avrebbe puntato il fucile contro Devis Pino, facendo fuoco e scappando.

Da testimone a indagato

Dopo avere fatto ammissioni iniziali in veste di testimone, una volta tornato di fronte agli investigatori assistito da un avvocato, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande. E le sue rivelazioni non sono utilizzabili, proprio perché raccolte senza la presenza di un legale.

Quanto sentito, però, è vitale per cercare riscontri e inquadrare gli esiti degli accertamenti. Fra i dati raccolti, un solo elemento serve a poco, ovvero lo stub fatto sull’indagato per cercare tracce di polvere da sparo: essendo un cacciatore è probabile che l’uomo abbia sparato diversi altri colpi nel bosco. Gli investigatori lo convocheranno nuovamente a stretto giro.

“Entro venerdì è previsto nuovo interrogatorio”, ha detto il procuratore Angelo Cavallo, come riportato da Repubblica. “Spero ci sia più collaborazione da parte dell’indagato, anche alla luce dei risultati delle indagini di queste settimane”.