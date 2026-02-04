Cacciatori trovati morti a Montagnareale, indagato un amico di Antonio Gatani: sequestrati vestiti e fucili

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una possibile svolta arriva dalle indagini sui tre cacciatori morti a Montagnareale (Messina): la Procura ha stretto il cerchio intorno al quarto uomo, ovvero la persona che ha riferito di essersi separata dal gruppo prima della tragedia. Si tratta, nello specifico, di un amico di Antonio Gatani, una delle vittime. Secondo le indiscrezioni gli inquirenti avrebbero sequestrato i suoi indumenti e i suoi fucili.

L’indagato sottoposto alla prova dello stub

Come riporta Ansa, l’uomo indagato per l’omicidio di Antonio Gatani (82 anni) e dei fratelli Giuseppe e Devis Pino (rispettivamente 44 e 26 anni) è stato sottoposto alla prova dello stub.

Lo stub è un termine inglese che significa “tampone”, e si tratta a tutti gli effetti di un test per rilevare eventuali tracce di polvere da sparo. Nel caso dell’indagato per la strage di Montagnareale non si escludono ostacoli nei risultati: l’uomo è un cacciatore e, dato che l’accertamento viene svolto diversi giorni dopo il fatto, non si esclude che nel frattempo l’amico di Gatani abbia partecipato ad altre battute di caccia.

L’accertamento è stato svolto dai carabinieri del Ris di Messina ed è stato disposto dalla Procura di Patti. Agli inquirenti l’indagato ha riferito che il 28 gennaio ha accompagnato Antonio Gatani alla battuta di caccia per poi allontanarsi e non prendere parte all’attività.

All’arrivo dei carabinieri l’uomo non si trovava sul posto in cui erano presenti i tre cadaveri. Sempre Ansa scrive che i militari hanno provveduto al sequestro dei suoi fucili da caccia e dei suoi indumenti. L’uomo è difeso dall’avvocato Tommaso Calderone.

La tragedia di Montagnareale

I fatti risalgono al 28 gennaio. Un passante che transitava lungo il bosco di contrada Caristia, a Montagnareale (Messina) ha chiamato il 112 dopo essersi accorto della presenza di tre corpi senza vita. Si trattava di Antonio Gatani di Patti (Messina) e dei fratelli Pino, Giuseppe e Devis, questi ultimi originari di San Pier Niceto.

Secondo le indiscrezioni i fratelli Pino e Gatani non si conoscevano, e da subito è stata avanzata l’ipotesi di una lite per motivi ignoti degenerata nel sangue. Col tempo il cerchio si è stretto intorno all’attuale indagato, a carico del quale è stato aperto un fascicolo per omicidio perché il racconto fornito agli inquirenti non sarebbe stato convincente. Per far luce sulla vicenda è in corso un vertice presso la Procura di Patti. Titolari dell’inchiesta sono il procuratore capo Angelo Cavallo e la sostituta procuratrice Roberta Ampolo.

I funerali dei tre cacciatori

Ansa scrive che i funerali di Antonio Gatani si terranno venerdì 6 febbraio a Patti, suo paese di residenza. Nello stesso giorno verrà dato l’ultimo saluto ai fratelli Pino a San Pier Niceto.

Le loro esequie avranno luogo alle 15 secondo il rito funebre dei Testimoni di Geova.