Cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale a Messina, in tre uccisi a colpi di pistola

Tragedia nel bosco di Montagnareale, in provincia di Messina. Sono stati ritrovati morti tre cacciatori, uccisi a colpi di pistola. Gli uomini erano usciti all’alba per una battuta di caccia e sono stati ritrovati senza vita nel pomeriggio dopo una segnalazione.
I cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale
Una vicenda drammatica e al momento ancora avvolta nel mistero quella avvenuta in provincia di Messina.
Nel bosco di Montagnareale sono stati trovati tre cadaveri, crivellati da colpi di pistola.
A essere uccisi a colpi di pistola sono stati tre cacciatori, che erano usciti all’alba per una battuta di caccia.
Il mistero dei corpi crivellati
Il ritrovamento è avvenuto in una zona boschiva di contrada Caristia, nel pomeriggio, dopo una segnalazione arrivata al 112.
A trovare i cadaveri, infatti, è stata una persona che transitava nella zona e che ha dato l’allarme.
I carabinieri hanno subito notato ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, anche se al momento la dinamica della tragedia è avvolta nel mistero.
Le indagini e l’identità delle vittime
Sul posto è immediatamente arrivato il procuratore capo di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo, così come il medico legale per i primi accertamenti.
Il punto del bosco di Montagnareale dove sono stati trovati i cacciatori è una zona rurale frequentata abitualmente per la caccia, messa sotto sequestro per le indagini.
Le identità delle tre vittime, che sarebbero tutte della zona, non sono state rese note. Una delle vittime sarebbe un uomo di 82 anni originario di Patti, mentre gli altri due sarebbero originari di Barcellona Pozzo di Gotto.