Cadavere bruciato trovato in un parco di Carbonia, la vittima è Giovanni Musu: si indaga per omicidio

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel parco Rosmarino di Carbonia e i carabinieri indagano per omicidio. Sul corpo, che è stato dato alle fiamme presumibilmente dopo la morte, sono stati trovati segni di ferite da arma da taglio. Il cadavere è stato identificato: si tratterebbe del 53enne di Carbonia Giovanni Musu.

I primi ad arrivare sul posto, nel parco Rosmarino di Carbonia, nel sud della Sardegna, sono stati i vigili del fuoco. Ad avvertirli alcuni passanti che, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, hanno notato un incendio all’interno dell’area verde.

Una volta arrivati, i pompieri si sono trovati davanti un incendio che aveva parzialmente bruciato un cadavere, nello specifico le gambe. Il corpo della vittima, identificato poco dopo, è stato trovato in posizione supina. Contestualmente allo spegnimento del rogo, è partita la chiamata al 112.

Poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri della Compagnia di Carbonia e i militari del Nucleo Investigativo Provinciale di Cagliari, oltre agli uomini del Ris. Secondo quanto riportato dai media locali, la vittima è Giovanni Musu, 53enne disoccupato di Carbonia.

In base alle prime informazioni, l’uomo presentava sul collo segni compatibili con delle coltellate. I carabinieri hanno quindi aperto un fascicolo per omicidio.

Si pensa che l’incendio sia stato appiccato per tentare di cancellare le tracce del delitto, ma al momento le forze dell’ordine non escludono anche altre piste su quanto accaduto nel parco Rosmarino di Carbonia nella notte tra venerdì e sabato.

Giovanni Musu, 53enne disoccupato residente a Carbonia, nel sud-ovest della Sardegna, è stato trovato morto nell’area verde di via Spalato. Come detto, ad avvertire i vigili del fuoco sono stati alcuni passanti, che pensavano inizialmente a un semplice incendio.

Invece, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, le fiamme potrebbero essere il tentativo di cancellare le tracce di quello che sembra essere, almeno secondo l’ipotesi principale degli inquirenti, un omicidio.

Per avere conferme bisognerà attendere l’esito dei rilievi effettuati sul posto dagli uomini del Ris e, soprattutto, quello dell’autopsia già predisposto dal magistrato. Sul posto è intervenuto anche il medico legale.