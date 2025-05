Cadavere della mamma in garage per intascare la pensione a Scortichino a Ferrara, era avvolta nel cellophane

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Scortichino, frazione del comune di Bondeno, in provincia di Ferrara, il corpo di una 90enne è stato scoperto in un garage, avvolto nel cellophane. La donna sarebbe morta per cause naturali mesi fa, ma il figlio avrebbe nascosto il cadavere per continuare a percepire la pensione. L’uomo e sua moglie sono indagati: la Procura ha aperto un fascicolo per occultamento e truffa ai danni dello Stato.

Macabra scoperta a Scortichino, Ferrara

In una villetta apparentemente tranquilla, nella zona periferica di Scortichino, frazione del comune di Bondeno (Ferrara), i carabinieri hanno rinvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 maggio il corpo senza vita di una donna di 90 anni, avvolto accuratamente nel cellophane e occultato all’interno di una rimessa.

L’anziana sarebbe morta diversi mesi fa per cause naturali, ma il suo decesso non sarebbe mai stato denunciato. Stando a una prima ricostruzione temporale, la pensionata sarebbe deceduta lo scorso 4 gennaio, ma solo adesso è emersa l’inquietante verità sulla sua sorte.



Il macabro ritrovamento è avvenuto a Scortichino, nel Ferrarese

La truffa per intascare la pensione

A motivare il silenzio e la successiva sparizione del corpo, ci sarebbe stato il tentativo, da parte del figlio, di continuare a riscuotere la pensione della madre.

A seguito del ritrovamento, la procura di Ferrara — con il pubblico ministero Sveva Insalata — ha immediatamente avviato un’indagine, aprendo un fascicolo per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto, mentre si attendono gli esiti degli accertamenti autoptici per confermare l’origine naturale della morte e individuare eventuali responsabilità penali da parte dei soggetti coinvolti.

Il contesto familiare

Come riportato da Il Resto del Carlino, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, alla base della scelta di nascondere il corpo della donna potrebbe esserci stato un grave stato di disagio economico in cui versava la famiglia.

Le difficoltà finanziarie avrebbero spinto i familiari della 90enne a non denunciare il decesso, nel tentativo di continuare a percepire indebitamente la pensione della donna.

L’attenzione degli investigatori si concentra ora sul figlio della vittima, un uomo di 54 anni, e sulla moglie, la cui posizione è anch’essa oggetto di verifica.

Entrambi sarebbero coinvolti nella vicenda e la donna, secondo fonti vicine all’indagine, risulterebbe formalmente indagata.