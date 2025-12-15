Cadavere di Lorenzo Paolieri in un baule a Campi Bisenzio, il racconto del poliziotto: "Vestiti a brandelli"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Vestiti a brandelli e appartamento in pieno degrado, questo il racconto del comandante della Polizia Municipale, Simone Orvai, che, venerdì 12 dicembre, ha ritrovato il cadavere di Lorenzo Paolieri. Lo scheletro è stato rinvenuto all’interno di un baule in una casa a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. “C’erano dei brandelli di vestiti, qualche straccio, abbiamo insistito con i familiari per arrivare alla soluzione”, ha dichiarato il poliziotto.

Il racconto del poliziotto

Durante la puntata del 15 dicembre 2025 di Ore 14, è stato intervistato il poliziotto, che per primo, ha ritrovato il cadavere di Lorenzo Paolieri.

“Subito dai primi momenti abbiamo capito che c’erano dei problemi”, ha spiegato il comandante della Polizia Municipale di Campi Bisenzio, Simone Orvai.

Le forze dell’ordine, racconta, sono entrate nella casa di Campi Bisenzio nel primo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, insieme al personale socio sanitario.

Secondo il poliziotto, sarebbe stato necessario per far rientrare la mamma dell’uomo ritrovato nel baule.

“La signora era stata dimessa con un progetto di dimensioni protette e gli operatori non riuscivano ad accedere all’appartamento in quanto era tutto serrato e non rispondevano al citofono”, ha raccontato.

Le condizioni della casa a Campi Bisenzio dove è stato ritrovato il cadavere

Simone Orvai ha anche spiegato le condizioni in cui si trovava la casa in cui è stato rinvenuto il cadavere.

“C’era degrado, era buio e le imposte erano serrate. Sinceramente c’era anche un odore sgradevole”, ha rivelato l’agente.

Durante l’intervista, rilasciata a Ore 14 e andata in onda nella puntata del 15 dicembre 2025, il comandante della Polizia Municipale di Campi Bisenzio ha anche specificato che acqua, elettricità e gas, seppur attivi, non venivano probabilmente usati.

“Abbiamo subito fatto l’appello delle persone che ci dovevano essere in quell’abitazione e ne mancava una. Alle domande sempre più stringenti venivano date le risposte che non hanno convinto fin da subito”, ha, poi, sottolineato il poliziotto.

Come è stato rinvenuto il cadavere di Lorenzo Paolieri

L’agente ha spiegato che i familiari avrebbero detto che Lorenzo Paolieri si trovasse altrove, fuori casa.

“Non ci davano la possibilità di vederlo, abbiamo insistito con le domande e cercato in tutti i luoghi fino ad arrivare al triste ritrovamento”, ha raccontato.

Il comandante della Polizia Municipale di Campi Bisenzio ha poi rivelato che il baule sarebbe stato rinvenuto nel locale tecnico all’esterno dell’abitazione: “L’ho ritrovato io personalmente, ho aperto il baule e c’erano dei brandelli di vestiti, qualche straccio”.

“Abbiamo insistito tanto con i familiari fino ad arrivare alla soluzione”, ha concluso il poliziotto.

La madre, la sorella e il fratello di Lorenzo Paolieri sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere

Resta il mistero sulla data della morte, soprattutto dopo le parole dei vicini che avrebbero affermato di non vederlo da quando era bambino.