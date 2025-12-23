Cadavere di Lorenzo Paolieri nel baule a Campi Bisenzio, la versione della sorella: "Non potevamo separarci"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le condizioni di vita in quella casa avrebbero impedito alla famiglia di "affrontare la realtà del suo peggioramento e poi della sua morte": lo riferisce la sorella di Lorenzo Paolieri, l’uomo rinvenuto cadavere in un baule all’interno della sua abitazione a Campi Bisenzio (Firenze). A portare la famiglia a non scongiurare la tragedia sarebbe stata una "diffidenza verso i medici". L’attaccamento emotivo, che la stessa sorella riconosce come "eccessivo", avrebbe reso impossibile accettare la scomparsa del congiunto. Da qui, la decisione di preservare il cadavere.

La sorella: "Un attaccamento forse eccessivo"

Quella di Lorenzo Paolieri è la storia di una famiglia invisibile, un giallo della solitudine. Martedì 23 dicembre Mattino Cinque ha trasmesso le dichiarazioni che la sorella ha reso al pm Lorenzo Boscagli.

Beatrice Paolieri, questo il suo nome, ha parlato di un "attaccamento forse eccessivo" al fratello Lorenzo e a una condivisa "diffidenza verso i medici", quando ha delineato lo sfondo in cui si è consumata la tragedia tra le mura di casa.

Con queste condizioni di base la famiglia non sarebbe stata in grado di affrontare ed elaborare la morte di Lorenzo, ma ancora prima non avrebbe avuto gli strumenti per gestire il suo peggioramento.

Per questa vicenda Beatrice (46 anni), il fratello Marcello (38) e la madre Rita sono indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere.

La morte di Lorenzo Paolieri

I vicini di casa non vedevano Lorenzo da vent’anni. Lo riferisce un inviato di Mattino Cinque in un servizio andato in onda martedì 23 dicembre. Una famiglia, quella dei Paolieri, di cui si sapeva ben poco.

Il caso è venuto fuori venerdì 12 dicembre, quando un assistente domiciliare si è presentato in via Nievo per Rita, la madre di Lorenzo. Nessuno dei presenti ha risposto al citofono, quindi di fronte alla villetta è arrivata la polizia municipale.

Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione, all’appello mancava Lorenzo Paolieri. Subito dopo, la scoperta: il corpo del ragazzo si trovava mummificato all’interno di un baule.

Il mistero di Campi Bisenzio

L’autopsia ha stabilito che Lorenzo Paolieri sarebbe morto nel 2023, ad appena 30 anni. Sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

Secondo le prime verità emerse dalle indagini, il giovane soffriva di una patologia cardiocircolatoria. Per il momento la famiglia si trova in una struttura dei servizi sociali.