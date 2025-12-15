Cadavere di Lorenzo Paolieri nel baule a Campi Bisenzio, madre e fratelli indagati per omissione di soccorso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La madre, la sorella e il fratello di Lorenzo Paolieri, il cui corpo privo di vita è stato ritrovato il 12 dicembre in un baule nella casa dei familiari a Campi Bisenzio, sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. L’autopsia, per accertare la data del decesso, un vero mistero al momento, e le cause della morte, verrà effettuata il 16 dicembre. Secondo alcune testimonianze, da giovane la vittima avrebbe sofferto di una patologia cardiaca.

Cadavere di Campi Bisenzio, le indagini

La vicenda di Campi Bisenzio ha diversi punti oscuri.

Dopo il ritrovamento del cadavere, la procura di Firenze ha aperto un’inchiesta.

Il pm Lorenzo Boscagli, come riportato dall’ANSA, avrebbe iscritto sul registro degli indagati la madre di Lorenzo Paolieri, la sorella di 46 anni e un fratello di 38 anni.

L’autopsia, per accertare le cause della morte, verrà svolta il 16 dicembre all’Istituto di Medicina legale, a Careggi.

Secondo le prime indagini, Lorenzo Paolieri avrebbe sofferto di una patologia cardiaca.

Le parole dei vicini

Proprio la data della presunta morte dell’uomo, è al centro delle indagini.

Alcuni vicini avrebbero sostenuto, infatti, di aver visto l’ultima volta Lorenzo Paolieri da bambino.

Secondo le prime ricostruzioni, invece, l’uomo avrebbe dovuto avere 32 anni.

L’ANSA riferisce che la morte dovrebbe risalire a oltre due anni fa.

Il ritrovamento del cadavere

A ritrovare il cadavere di Lorenzo Paolieri è stato Simone Orvai, comandante della Polizia Municipale di Campi Bisenzio.

L’agente ha ricostruito, nella puntata del 15 dicembre di Ore 14, quanto accaduto nella giornata del 12 dicembre, quando è stato ritrovato lo scheletro.

“C’erano dei brandelli di vestiti, qualche straccio, abbiamo insistito con i familiari per arrivare alla soluzione”, ha dichiarato il poliziotto.

Il comandante della Polizia Municipale di Campi Bisenzio ha rivelato che le forze dell’ordine sono entrate nella casa di Campi Bisenzio nel primo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, insieme al personale socio sanitario.

Secondo il poliziotto, sarebbe stato necessario per far rientrare la mamma di Lorenzo Paolieri, indagata, insieme ai due figli, per omissione di soccorso e occultamento di cadavere.