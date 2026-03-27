Cadavere di Pamela Genini profanato, da mesi la famiglia viveva sotto minaccia: ipotesi sul movente economico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Spunta un possibile movente sulla profanazione del feretro di Pamela Genini. Gli inquirenti che indagano sul trafugamento della salma della 29enne, trovata senza testa nel feretro del cimitero dove era stata tumulata, starebbero seguendo la pista di presunte somme che la vittima avrebbe dovuto a degli individui, per le quali la famiglia sarebbe stata minacciata.

Le minacce alla famiglia di Pamela Genini

A riferire di questa ipotesi di indagine sul trafugamento del cadavere di Pamela Genini è l’Eco di Bergamo, sottolineando come si tratti di un movente ancora tutto da verificare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, la barbara mutilazione potrebbe essere un atto intimidatorio legato all’ingente somma di denaro presente sul conto corrente della 29enne, ancora sotto sequestro dopo il femminicidio per mano di Gianluca Soncin, nell’ottobre 2025.

ANSA

Stando alle ricostruzioni, alcuni soggetti avrebbero iniziato ad avanzare pretese su parte di quei soldi già subito dopo la morte della modella e da mesi i familiari sarebbero bersaglio di minacce da parte di sconosciuti.

L’indagine sulla profanazione del cadavere

La pista del presunto gesto minatorio per questione di denaro sarebbe l’unica ipotesi emersa finora sul giallo della profanazione di Pamela Genini.

Un atto disumano su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Zogno, coordinati dalla procura di Bergamo che ha aperto un’inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa: il reato previsto dall’articolo 411 del codice penale stabilsce una pena da due a sette anni, aumentata se il fatto avviene all’interno di un cimitero.

Il trafugamento

La macabra scoperta è stata fatta nella giornata di lunedì 23 marzo, durante le operazioni di traslazione della salma della 29enne dal loculo del cimitero di Strozza, nel Bergamasco, dove era stata tumulata temporaneamente, alla tomba di famiglia, i cui lavori erano terminati da pochi giorni.

Ad accorgersi della profanazione è stato un operaio, notando alcune anomalie sul feretro, mentre erano presenti la madre, il compagno della donna, il fratello e il parroco.

Aprendo la bara alla di fronte dei carabinieri e del pm di turno, chiamati a intervenire, la salma di Pamela Genini è apparsa senza la testa, che è stata trafugata.

I resti del cadavere sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per essere sottoposti all’autopsia, in modo da cercare indizi utili alle indagini.