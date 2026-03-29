Cadavere di Pamela Genini profanato, famiglia smentisce le minacce ricevute e attacca: "Scempio disumano"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La famiglia di Pamela Genini, la giovane vittima del femminicidio di ottobre 2025, rompe il silenzio dopo l’orrore della profanazione avvenuta nel cimitero di Strozza. Attraverso una nota ufficiale, i congiunti hanno smentito categoricamente di aver mai ricevuto minacce o richieste di denaro, né prima né dopo la scomparsa della figlia. Una precisazione che arriva per fare chiarezza su alcune indiscrezioni circolate e per riportare l’attenzione sull’efferatezza di quello che definiscono uno “scempio disumano”.

Cosa ha detto la famiglia di Pamela Genini

L’intervento della famiglia, coordinato dal legale Nicodemo Gentile, punta a sgombrare il campo da ipotesi legate a presunti ricatti o ritorsioni finanziarie.

Nonostante l’ex fidanzato della giovane, Francesco Dolci, si sia presentato ai Carabinieri di Almenno San Salvatore riferendo di intimidazioni e fornendo presunti indizi, i genitori di Pamela sono stati perentori: non è mai stata presentata alcuna denuncia per minacce né sono mai arrivate richieste estorsive.

ANSA

Come riporta il Corriere della Sera, questa circostanza è stata confermata anche dai Carabinieri della Compagnia di Zogno, che non hanno riscontrato evidenze di una “pista economica”.

Secondo l’avvocato Gentile, dietro l’episodio raccapricciante della decapitazione potrebbe celarsi piuttosto una “mente pericolosa“, mossa da dinamiche di possesso deviate e da un pensiero ossessivo nei confronti dell’immagine e dell’identità di Pamela.

“Nemmeno la morte le ha concesso pace“, si legge nella nota, che descrive l’azione come un atto mirato a violare l’intimità del sepolcro per scopi che sembrano sfuggire alla logica comune.

I segni inquietanti sul cadavere

Mentre la famiglia attacca la crudeltà degli esecutori, i militari dell’Arma, coordinati dal pm Giancarlo Mancusi, cercano risposte nei rilievi tecnici.

L’attenzione è rivolta alle telecamere del cimitero di Strozza e a quelle poste nei punti strategici del paese, come l’isola ecologica e il municipio.

Il sistema del camposanto cancella automaticamente i dati ogni sette giorni, rendendo la corsa contro il tempo fondamentale per recuperare eventuali fotogrammi del commando – composto presumibilmente da almeno tre o quattro persone – che ha dovuto sollevare un feretro di 120 chili.

L’incursione, scoperta lunedì 23 marzo, potrebbe essere avvenuta diversi giorni prima. Un dettaglio agghiacciante emerge dall’analisi della salma: il taglio al collo è descritto come “netto”, suggerendo che la profanazione possa essere stata compiuta non molto tempo dopo la sepoltura originaria, facilitata dallo stato dei tessuti.

Cosa stanno valutando gli inquirenti

A Strozza regna lo sgomento. Nel cimitero, a un primo sguardo, tutto appare normale: fiori, rose, cioccolatini russi e persino un peluche adornano la lapide provvisoria coperta da una rete da cantiere.

Solo l’assenza della testa all’interno della bara racconta una realtà diversa e brutale.

Gli inquirenti stanno valutando anche i segni di scasso e alcuni graffi recenti rinvenuti su una base di cemento vicino a un passaggio laterale della cappella, possibili tracce del passaggio forzato dei malviventi.