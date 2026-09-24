Cadavere di un uomo lasciato davanti al pronto soccorso a Bitonto, ferite alla testa: caccia ai responsabili

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Bitonto. Il corpo senza vita di un uomo di 32 anni, Alessandro Brilli, è stato ritrovato all’alba davanti all’ingresso del pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, il cadavere sarebbe stato abbandonato da alcune persone arrivate a bordo di un’auto e poi fuggite. Ancora da chiarire le cause della morte, sul corpo sono stati trovati diversi traumi, anche alla testa. In corso le indagini della polizia.

Uomo morto lasciato davanti al pronto soccorso a Bitonto

All’alba di oggi, 24 settembre, un uomo di 32 anni è stato trovato morto davanti al pronto soccorso a Bitonto, in provincia di Bari. Lo riporta Adnkronos.

Il cadavere è stato rinvenuto sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza, l’ex ospedale cittadino.

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Secondo una prima ricostruzione, il corpo sarebbe stato lasciato nel cuore della notte da due persone incappucciate arrivate a bordo di un’auto, poi datesi alla fuga.

Chi è la vittima

L’uomo è stato identificato: La Gazzetta del Mezzogiorno riporta che si tratta di un 32enne del posto, Alessandro Brilli, già noto alle forze dell’ordine per alcuni piccoli precedenti.

Le cause della morte dell’uomo non sono ancora chiare: da un primo esame sul corpo non sarebbero emerse ferite riconducibili a colpi d’arma da fuoco, mentre sarebbero state riscontrate delle lesioni traumatiche alla testa.

Sul posto è intervenuta la polizia, assieme al personale della scientifica e al pubblico ministero di turno.

Sulla rampa di accesso del pronto soccorso sono state individuate delle tracce di sangue, ora oggetto degli accertamenti della scientifica.

Le indagini

La polizia, coordinata dalla procura, è al lavoro per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del 32enne e capire come e in quali circostanze è morto.

Gli investigatori stanno indagando anche per individuare le persone che lo hanno abbandonato per poi darsi alla fuga.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, dalle quali si potrebbe ricostruire il percorso fatto dalla loro auto.