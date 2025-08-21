Cadavere di un uomo trovato sul tetto di un garage a Roma, morto da diversi giorni: forse un ladro
Il cadavere di un uomo non ancora identificato è stato trovato sul tetto di un garage condominiale a Roma, era morto da giorni
Macabro e misterioso ritrovamento a Roma: il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto sul tetto di un garage in un’area condominiale del quartiere di Monteverde. Stando alle prime informazioni, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Sul caso indagano i carabinieri, tra le ipotesi al vaglio quella che possa trattarsi di un ladro caduto dall’alto durante un furto in abitazione.
Cadavere trovato sul tetto di un garage a Roma
Il ritrovamento è stato effettuato nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto in via Giovanni Cadolini a Roma, nel quartiere di Monteverde, non lontano da Villa Pamphili.
Il corpo dell’uomo, privo di documenti, si trovava sul tetto di una autorimessa all’interno di un’area condominiale. Lo riporta Ansa.
Il ritrovamento del cadavere in via Cadolini a Roma
A segnalare il cadavere è stato un residente di un palazzo vicino, che lo ha notato affacciandosi dalla finestra.
Morto da diversi giorni
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Gianicolense e della Compagnia San Pietro, assieme al personale della scientifica.
Stando a un primo esame effettuato dal medico legale, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa, come indicherebbero i segni di decomposizione trovati sul corpo.
Il cadavere dell’uomo inoltre, riferisce Il Messaggero, presenterebbe delle lesioni compatibili con una caduta dall’alto.
Le indagini
Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Roma, per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo.
Gli investigatori stanno passando al setaccio le segnalazioni di persone scomparse e cercando eventuali testimonianze o immagini delle telecamere di videosorveglianza.
Al momento non viene esclusa nessuna pista, dal suicidio all’incidente.
Tra le ipotesi c’è quella che possa trattarsi di un ladro caduto prima o dopo aver commesso un furto in un appartamento della zona.
A supportare questa pista, il fatto che molti degli appartamenti che si affacciano sul garage sono al momento vuoti, con i proprietari in vacanza da giorni.
Una circostanza che spiegherebbe anche come il cadavere possa essere rimasto lì per giorni senza essere notato.