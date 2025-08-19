Cadavere di una donna sepolto ad Arrone a Terni accanto a una casa, il ritrovamento e le indagini: cosa si sa
Giallo ad Arrone vicino Terni, il cadavere di una donna morta da tempo è stato trovato sepolto nei pressi di una casa
Macabra scoperta ad Arrone, in provincia di Terni: il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un’abitazione. I carabinieri e la Procura hanno avviato le indagini per per chiarire le cause e le circostanze della morte della donna, che risalirebbe a diverso tempo fa.
Trovato cadavere di una donna ad Arrone
Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato nella serata di ieri, lunedì 18 agosto, ad Arrone, comune in provincia di Terni vicino al confine con il Lazio.
Il corpo di una donna, riporta Ansa, è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un’abitazione.
Il ritrovamento del cadavere ad Arrone, in provincia di Terni
Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una donna di circa 70 anni: le condizioni del corpo fanno ipotizzare che si trovasse lì da diversi mesi.
Ad effettuare il ritrovamento sono stati i carabinieri, intervenuti in seguito a una segnalazione.
Il corpo sepolto accanto a una casa
UmbriaOn riferisce che il cadavere è stato trovato nei pressi di un’abitazione in località Caroci, sepolto a circa mezzo metro di profondità.
La Procura di Terni ha aperto un fascicolo sul caso, al momento senza indagati, e disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso della donna.
Il cadavere è stato portato all’istituto di medicina legale di Perugia, dove verrà svolta l’autopsia.
Le indagini
I carabinieri del Comando provinciale di Terni hanno avviato le indagini per cercare di capire come è morta la donna, a quando risale il decesso e chi l’ha seppellita.
Il cadavere non è stato ancora identificato ufficialmente, ma da quanto emerso si tratterebbe di una donna di circa 70 anni di età, originaria della provincia di Avellino, che viveva in quell’abitazione.
La segnalazione ai carabinieri che ha portato alla scoperta del cadavere sarebbe partita da dei familiari della donna.