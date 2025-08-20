Cadavere di una donna trovato ad Arrone, la chiamata della figlia ai carabinieri: "Mamma è lì"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A far ritrovare il cadavere dell’anziana donna ad Arrone è stata la figlia. “Mamma è sepolta lì”, ha detto alle forze dell’ordine. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, sepolto sotto diversi centimetri di terra. Una delle ipotesi degli investigatori è che il movente sia legato al ritiro della pensione.

La scoperta del cadavere di donna ad Arrone

Il cadavere della donna, di 70 anni, è stato ritrovato nella serata di lunedì 18 agosto, in seguito alla segnalazione della figlia.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione (dettaglio che lascia pensare che il decesso risalga a molto tempo fa), è stato ritrovato sepolto sotto diversi centimetri di terra in un terreno adiacente una villetta isolata in località Caroci di Arrone, dove la 70enne viveva da circa due anni. Nell’abitazione attualmente dimorano la figlia e il genero.

Il cadavere dell’anziana donna, di 70 anni, è stato ritrovato nella serata di lunedì 18 agosto in un terreno adiacente a una villetta in località Caroci di Arrone, nella provincia di Terni, al confine con quella di Rieti.

La segnalazione della figlia della donna

Stando a quanto riportato da La Nazione, la segnalazione della figlia sarebbe partita in seguito a una lite tra lei e il genero della vittima. “Mamma è sepolta lì“, ha detto ai carabinieri.

Figlia e genero dell’anziana donna sarebbero già noti alle forze dell’ordine. Sono stati ascoltati immediatamente dai carabinieri, a cui hanno fornito la loro versione dei fatti.

“Qui non abbiamo mai visto nessuno“, hanno raccontato i vicini sulla villetta al centro del caso della scoperta del cadavere ad Arrone.

L’ipotesi degli investigatori sul cadavere trovato ad Arrone

La Procura di Terni indaga sull’ipotesi di reato di occultamento di cadavere.

La vittima percepiva la pensione e i militari hanno già avviato le verifiche per capire se abbia continuato a riceverla negli ultimi mesi e chi l’abbia materialmente ritirata. Per il momento, infatti, il “movente” è ricondotto dagli investigatori all’erogazione dell’assegno pensionistico, anche se attualmente non c’è una pista privilegiata.

Maggiori informazioni potrebbero arrivare dall’autopsia, che chiarirà le cause del decesso. Il corpo è stato già trasferito all’Istituto di medicina legale, ma lo stato del cadavere complica l’esecuzione dell’esame autoptico.