Cadavere di una donna trovato nel lago di Como, non si esclude il suicidio: aveva 61 anni

È stato trovato il cadavere di una donna di 61 anni nel lago di Como. La macabra scoperta è avvenuta nelle prime ore della mattina di mercoledì 21 maggio. Inutili i tentativi di soccorso per la vittima che è stata già identificata. Indagini in corso per stabilire le circostanze della sua morte: gli inquirenti non escludono alcuna pista, neanche quella del suicidio.

Tragedia nelle acque del lago di Como, lungo via per Cernobbio, dove è stato trovato il cadavere di una donna. Dopo le prime ricostruzioni, si è appurato che la vittima avesse 61 anni ma sulla dinamica della sua scomparsa si sa ancora poco.

Non è escluso che il decesso possa essere la conseguenza di un gesto volontario né che la donna possa essere rimasta vittima di un incidente o altro

La ricostruzione

Erano circa le 6 del mattino quando, sul Lago di Como, nelle acque all’altezza di via Cernobbio 19, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. La centrale Soreu dei Laghi ha inviato subito un’ambulanza della Croce Rossa sul posto, ma la donna era ormai già deceduta e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte sul posto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Como. Qui nelle prossime ore verrà sottoposta ad autopsia per chiarire la causa della morte.

Secondo le prime valutazioni, il decesso sarebbe avvenuto poche ore prima del ritrovamento, nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio. Come detto, sul posto si erano precipitati i soccorsi supportati da guardia costiera, vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato della questura di Como.

Sono partite subito le indagini e la zona è stata transennata per consentire sopralluogo e rilievi. Non ci sarebbero testimoni ma alcuni residenti avrebbero riferito di aver visto movimenti insoliti nelle prime ore del mattino in zona.

Chi era la vittima

La vittima è una donna di 61 anni ed è stata già identificata dalle autorità.

Ancora avvolta nel mistero invece la dinamica della sua morte, a partire dalle cause fino alle circostanze che hanno portato al decesso nel lago di Como.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e, per il momento, pur mantenendo il massimo riserbo sulla questione, non escludono nessuna ipotesi.