Cadavere di una ragazza trovato in una scarpata a Cecima, non si esclude l'omicidio: si cerca un ragazzo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza in una scarpata nel comune di Cecima, in provincia di Pavia. L’allarme è stato lanciato da un passante. Al momento i carabinieri, giunti sul posto per i primi rilievi, non escludono alcuna pista, inclusa quella dell’omicidio. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe una ragazza di 22 anni di Voghera scomparsa da casa da alcuni giorni. Gli inquirenti stanno cercando il ragazzo della giovane, che potrebbe averla vista per ultimo.

Cadavere di una ragazza trovato in una scarpata, si indaga per omicidio

Il cadavere della 22enne è stato trovato in fondo a una scarpata di circa 80 metri. A quanto pare, i genitori avevano denunciato la scomparsa della giovane da tre giorni.

Secondo le prime informazioni riportate sui media locali, il medico legale che ha effettuato il primo esame esterno sul corpo avrebbe rilevato segni ritenuti compatibili con una aggressione. Per questo motivo i carabinieri non escludono la pista dell’omicidio.

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Il ritrovamento della mattina di martedì 28 aprile

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito i cani abbaiare intorno alle 5 del mattino di martedì 28 aprile.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 10 dello stesso giorno nella zona della frazione Serra del Monte, lungo la strada che collega quest’ultima a Cecima, nell’Oltrepò Pavese.

I carabinieri hanno isolato la zona ed effettuato i primi sopralluoghi. Sul posto è giunto il medico legale, che ha riscontrato segni compatibili con un’aggressione. Tuttavia, la pista dell’omicidio non è l’unica seguita dai militari, che non escludono quella della caduta accidentale.

Si cerca il ragazzo della vittima

Le generalità della ragazza trovata morta a Cecima non sono ancora state rese note. Si tratterebbe, come detto, di una 22enne di Voghera (Pavia) scomparsa da casa almeno da tre giorni, stando alla denuncia presentata dai genitori.

I carabinieri che seguono le indagini stanno cercando di rintracciare il ragazzo della vittima, che a quanto pare potrebbe essere stato l’ultimo a vederla. È ancora prematuro fare ipotesi sulle cause della morte della giovane.

Per il momento, stando anche ai primi riscontri medici, gli inquirenti non escludono la pista dell’omicidio né quella della caduta accidentale.