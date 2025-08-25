Cadavere in decomposizione in un bosco a Frosinone, il macabro ritrovamento e il mistero sull'uomo scomparso

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I resti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati da un passante in un bosco nell’area al confine tra Sora e Broccostella, in provincia di Frosinone nel Lazio. Si tratta del corpo di un uomo adulto che sarebbe morto da un paio di settimane se non addirittura mesi fa. È ancora un mistero quale sia l’identità della vittima e le cause del decesso.

Il cadavere ritrovato in un bosco

Il 24 agosto 2025 un passante ha avvistato il cadavere in località Schito, una zona periferica e isolata, ai margini di un’area boschiva e vicina a terreni agricoli, nelle campagne tra Sora e Broccostella, in provincia di Frosinone.

L’allarme è scattato poco dopo le 21, quando è arrivata la telefonata alle forze dell’ordine.

Il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere nel bosco in località Schito (FR)

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della squadra mobile, insieme ai vigili del fuoco che hanno transennato l’area.

Non è ancora chiaro quando la vittima potrebbe essere morta, le elevate temperature di questa estate potrebbero aver accelerato il processo di decomposizione, perciò l’ipotesi va da un paio di settimane a mesi fa.

Le indagini sul cadavere

Sul corpo dell’uomo avrebbero agito anche gli animali selvatici della zona. Intanto gli investigatori stanno esaminando il database delle persone scomparse nell’area negli ultimi mesi per cercare di risalire all’identità del cadavere.

Tra le ipotesi al vaglio anche quella che possa trattarsi di un uomo originario della Valcomino, scomparso di recente e le cui ricerche non hanno finora dato esito.

La Procura ha disposto l’esame autoptico per ottenere elementi utili all’identificazione e per cercare di stabilire se si sia trattato di una morte naturale, accidentale o altro.

L’intera zona del ritrovamento è stata transennata e sottoposta a rilievi da parte della Scientifica. Ogni elemento potrebbe rivelarsi utile per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e per comprendere come il corpo sia finito in quel punto, piuttosto isolato e poco frequentato.

Per il momento nessuna pista è esclusa.