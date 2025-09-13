Cadavere in stato di decomposizione a Gioiosa Ionica, fermato un uomo per l'omicidio: il video delle indagini
Fermato un uomo indiano accusato di omicidio a Gioiosa Ionica: vittima identificata grazie a tatuaggi.
Eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di nazionalità indiana da parte dei carabinieri di Roccella Ionica. L’uomo è accusato di omicidio ai danni di un suo connazionale a seguito di una brutale aggressione. Le indagini in merito all’assassinio si sono rivelate complesse a causa delle difficoltà di identificazione della vittima: il cadavere, rinvenuto nelle primissime ore del mattino del 20 agosto, era in avanzato stato di decomposizione, avvolto in un lenzuolo e adagiato sul selciato a ridosso di alcune abitazioni del centro storico di Gioiosa ionica. Grazie ad alcuni tatuaggi, i carabinieri sono potuti risalire al nome della vittima, già nota alle forze della polizia, così come alla sua cerchia di conoscenze, presenti nei filmati delle videocamere di sorveglianza che testimoniano la presenza dell’uomo sul luogo del delitto nei frangenti di tempo compatibili con l’omicidio.
