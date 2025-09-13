Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di nazionalità indiana da parte dei carabinieri di Roccella Ionica. L’uomo è accusato di omicidio ai danni di un suo connazionale a seguito di una brutale aggressione. Le indagini in merito all’assassinio si sono rivelate complesse a causa delle difficoltà di identificazione della vittima: il cadavere, rinvenuto nelle primissime ore del mattino del 20 agosto, era in avanzato stato di decomposizione, avvolto in un lenzuolo e adagiato sul selciato a ridosso di alcune abitazioni del centro storico di Gioiosa ionica. Grazie ad alcuni tatuaggi, i carabinieri sono potuti risalire al nome della vittima, già nota alle forze della polizia, così come alla sua cerchia di conoscenze, presenti nei filmati delle videocamere di sorveglianza che testimoniano la presenza dell’uomo sul luogo del delitto nei frangenti di tempo compatibili con l’omicidio.