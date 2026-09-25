Cadavere in una casa di via Tommaso Gulli in Borgo Vittoria a Torino, possibile omicidio: fermati due giovani

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo in Borgo Vittoria, a Torino: in via Tommaso Gulli è stato trovato nella notte tra il 24 e il 25 settembre il cadavere di un uomo sulla quarantina fatto a pezzi in un appartamento. La vittima, dalle prime ricostruzioni, non risiedeva nell’abitazione. Sul caso sono immediatamente state avviate le indagini dalla Squadra Mobile della polizia. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dell’omicidio.

Borgo Vittoria, Torino: cadavere trovato in un appartamento, si indaga per omicidio

L’uomo trovato senza vita, come riferito dal quotidiano torinese La Stampa, è ancora in fase di identificazione. L’allarme è scattato intorno alle 23, dopo che è stata effettuata una chiamata al 112.

Subito gli agenti si sono precipitati nell’appartamento in via Tommaso Gulli, al civico 46, dove vivrebbe una donna. Qui avrebbero fatto la drammatica scoperta del cadavere.

ANSA

La vittima sarebbe stata massacrata e fatta a pezzi

La Squadra Mobile della Polizia ha aperto un’indagine e sta battendo la pista dell’omicidio.

Il corpo della vittima, infatti, è stato fatto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno di un appartamento. Accanto c’erano dei coltelli, in un secchio.

La chiamata al 112 che ha fatto scattare l’allarme, come riporta l’ANSA, sarebbe stata effettuata da una donna. “Mio figlio ha fatto del male a una persona”, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza.

Le volanti della polizia a quel punto hanno rintracciato la donna, insieme al figlio ventenne. I due avrebbero indicato dove si trovava il cadavere: non nella loro casa, ma dalla parte opposta della città, in via Gulli. Raggiunto questo secondo appartamento, i poliziotti hanno trovato i resti umani.

Il punto sulle indagini

Gli inquirenti hanno subito iniziato a sentire una serie di persone in questura perché ritenute informate sui fatti e considerate preziose per contribuire alla ricostruzione degli ultimi spostamenti della vittima.

Si sta cercando di capire che cosa sia accaduto nell’alloggio prima dell’intervento delle forze dell’ordine.