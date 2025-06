Cadavere nei campi dell'A1 a Pieve Fissaraga, la chiamata ricevuta dalla mamma del 21enne: "L'hanno ucciso"

“Tuo figlio è stato ucciso in un campo in provincia di Lodi”, questo è il contenuto della chiamata di pochi secondi ricevuta dalla madre del 21enne, trovato cadavere nei campi tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga (Lodi), nei pressi dell’A1. La donna ha subito allertato le autorità e ha chiesto ad alcuni familiari di andare a cercare il giovane. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel pomeriggio del 28 giugno.

La chiamata alla madre del 21enne

La testata locale Il Cittadino ha intervistato i parenti del 21enne arrivati a Lodi dopo la richiesta di aiuto della madre del 21enne ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace.

“La mamma ci ha chiamati per farci venire a cercare suo figlio dicendoci che l’avevano ammazzato“, ha raccontato uno degli uomini partiti alla ricerca del 21enne da Avezzano, dove risiedeva il giovane insieme alla madre.

La zona in cui è stato ritrovato il corpo del 21enne

Lo zio e il cugino del ragazzo marocchino si sono messi in auto dalla provincia de L’Aquila per cercare il parente. “Mentre siamo partiti, ho fatto tutte le segnalazioni alle istituzioni competenti, carabinieri, polizia”, ha detto l’intervistato.

La ricerca del ragazzo

I parenti avrebbero iniziato a cercare il giovane dal 27 giugno e la mattina del 28 giugno hanno fatto la denuncia formale di scomparsa.

“La madre è stata contattata dalla persona che dicono fosse con lui qui”, ha detto il parente del 21enne.

Il ritrovamento del cadavere

Nel pomeriggio del 28 giugno, intorno alle 17.30, il corpo del giovane marocchino è stato trovato in un campo di mais in provincia di Lodi semi coperto dalla vegetazione e in una zona isolata ma non lontana dalla strada.

La scoperta del cadavere è avvenuta anche grazie alla segnalazione di un agricoltore della zona. Il luogo si trova a poca distanza da un’area nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, la morte potrebbe risalire alla notte tra giovedì e venerdì.