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Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato la notte scorsa nel fiume Taro in prossimità della stazione ferroviaria di Berceto, in provincia di Parma. Si tratta di un 46enne macedone, individuato a tre metri di profondità dai vigili del fuoco grazie all’impiego di un gommone da rafting. Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dal personale specialistico del nucleo sommozzatori di Ravenna.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe annegato. La segnalazione è arrivata intorno alle 22.50 da un conoscente del 46enne, che, non vedendolo rientrare, era andato a cercarlo, trovando i vestiti e l’auto vicino al Taro. Sul posto hanno operato le squadre del 115 di Parma, che hanno allestito un posto di comando locale per la gestione e il coordinamento di tutte le forze spiegate sul campo. Sono intervenuti anche i carabinieri, che indagano sul caso, e gli operatori del 118.

Vigili del Fuoco