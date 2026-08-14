Cadavere nel giardino di una casa disabitata a Messina, mistero sul decesso di una donna

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Macabra scoperta e giallo a Messina, nel rione Provinciale, nei pressi della Chiesa di San Pietro e Paolo. Nel giardino di una casa disabitata di via La Farina, è stato rinvenuto il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver avvertito un odore nauseabondo proveniente dall’abitazione.

Mistero a Messina, trovato il cadavere di una donna nel giardino di una casa

Sul posto, nella mattinata di venerdì 14 agosto, sono intervenuti gli agenti della polizia, che al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. È già stato disposto l’esame medico-legale, di cui si attende l’esito.

Dalle prime ricostruzioni, come riporta l’AdnKronos, il cadavere sarebbe quello di una donna di origine argentina.

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Secondo LaPresse, aveva un’età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Corpo in avanzato stato di decomposizione

Il corpo, quando è stato scoperto, era in avanzato stato di decomposizione, a causa anche delle alte temperature di questi giorni.

In base ai primi accertamenti effettuati, la morte della vittima risalirebbe a due giorni fa.

Avviate le indagini

Gli agenti delle volanti e della Squadra mobile hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso.

La salma della donna è stata trovata in via La Farina, che dista circa 5 km da via La Pira, dove il 30 luglio è crollata una palazzina. Nella giornata di ieri, via La Pira è stata riaperta.

Nel frattempo continuano le ricerche delle due persone disperse. A distanza di due settimane dalla tragedia, non c’è alcuna traccia di loro.

I medici legali Elvira Ventura Spagnolo e Gennaro Baldino sono stati incaricati dalla Procura di Messina di esaminare i corpi delle quattro vittime estratte e i resti umani rintracciati tra le macerie dai vigili del fuoco.

Via via che le macerie venivano rimosse dall’area del crollo e spostate in un’area di stoccaggio, si è fatta strada l’ipotesi che gli ultimi due dispersi non possano essere mai ritrovati.

Intanto prosegue l’estenuante attesa per i familiari, che dovranno attendere gli esiti degli accertamenti medico-legali e delle successive analisi del Ris.