Cadavere nell'Arno a Pisa, trovato sulla riva a Santa Croce: indagini in corso sul corpo di un uomo
Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato recuperato a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa: accertamenti medico-legali in corso
Giallo sul cadavere comparso sulla riva dell’Arno nel Pisano. Il corpo di un uomo intorno ai 50 anni è stato trovato sulla sponda del fiume di Santa Croce sull’Arno e recuperato dai vigili del fuoco per l’identificazione. In corso le indagini per risalire alle cause della morte, ma secondo le prime ipotesi avanzate dagli investigatori potrebbe trattarsi di un suicidio.
L’avvistamento a Santa Croce sull’Arno
Ad avvistare il cadavere arenato sulla sponda dell’Arno è stato un passante nella mattinata di sabato 7 marzo, notando il corpo dell’uomo nei pressi del ponte della Strada provinciale 44.
Lanciato l’allarme, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 10 nel comune in provincia di Pisa, per procedere al recupero dalla riva del fiume della salma, apparsa in avanzato stato di decomposizione.
Il recupero del cadavere nel Pisano
Il corpo dell’uomo è stato portato a terra per consentire ai carabinieri di Santa Croce sull’Arno di iniziare i rilievi del caso e procedere con l’identificazione.
Stando a quanto riferito da Ansa sulle prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, l’uomo potrebbe essere finito in acqua da una sponda dell’Arno nel Fiorentino, per essere trascinato dalla corrente per alcuni chilometri lungo il corso del fiume, fino ad arenarsi sulla riva nel Pisano.
Le indagini
Gli investigatori non escludono nessuna pista, ma al momento tenderebbero verso l’ipotesi del suicidio.
Per fare luce le cause della morte dell’uomo, descritto dalle informazioni emerse finora con età intorno ai 50 anni, si attendono gli accertamenti medico-legali in programma sul corpo nei prossimi giorni.
Agli uffici delle forze dell’ordine locali non risulterebbero denunce di persone sparite nelle ultime settimane, ma i carabinieri stanno analizzando con attenzione i database degli scomparsi dalle province di Pisa, Lucca e Firenze degli ultimi mesi.