Cadavere sui binari a Chiusi, è di un uomo di 41 anni: ondata di ritardi, diversi treni cancellati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Martedì 16 dicembre un cadavere è stato trovato sui binari della ferrovia nei pressi della stazione di Chiusi, nella provincia di Siena. Il corpo sarebbe di un uomo di 41 anni. Per consentire gli accertamenti di rito all’autorità giudiziaria, la circolazione è stata interrotta: diversi treni hanno accumulato un forte ritardo e alcuni sono stati cancellati. Molti i disagi per i viaggiatori, con l’Italia “spaccata” in due.

Cadavere sui binari a Chiusi

Un cadavere è stato rinvenuto sui binari della ferrovia nei pressi della stazione di Chiusi, in provincia di Siena, nella mattinata di martedì 16 dicembre. Sul posto è intervenuto la Polfer.

Il corpo, come riportato dall’agenzia ANSA, è stato trovato a circa due chilometri dalla stazione di Chiusi.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Un cadavere è stato rinvenuto sui binari della ferrovia nei pressi della stazione di Chiusi, in provincia di Siena, nella mattinata di martedì 16 dicembre. Treni in forte ritardo, limitazioni e cancellazioni.

Secondo quanto riferito dal sito Valdelsa.it, il cadavere sarebbe di un uomo di 41 anni.

Treni nel caos per il cadavere sui binari a Chiusi

Rfi ha fornito un primo aggiornamento sulla situazione treni alle ore 9,35, annunciando la “sospensione della circolazione dei treni” sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità e Linea Convenzionale per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria in seguito al ritrovamento di una persona deceduta nei pressi della stazione di Chiusi, in provincia di Siena.

Ore dopo, alle 14:30, ha comunicato che la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti, “intervenute a seguito dell’investimento di una persona da parte di un treno”.

Confermati gli effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni.

I precedenti nelle ultime settimane

Lo scorso 11 dicembre, attorno alle ore 12,30, un’altra persona era morta investita da un treno all’altezza della stazione di Calenzano. Sul posto erano intervenuti la polizia ferroviaria e il personale del 118.

Lo stesso giorno, poco dopo, attorno alle 13,45, una donna di età compresa presumibilmente tra i 70 e gli 80 anni era morta dopo essere stata travolta da un treno alla stazione ferroviaria di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara). Sul posto, anche in quel caso, erano intervenuti soccorritori e forze dell’ordine, ma per l’anziana non c’è stato purtroppo niente da fare.