Cadavere tra le sterpaglie a Romano di Lombardia, corpo trovato dai vigili del fuoco chiamati per l'incendio

Doveva essere un intervento ordinario finalizzato a spegnere un incendio di sterpaglie, ma si è trasformato in una drammatica scoperta. I vigili del fuoco intervenuti in via della Graffignana, nel Parco del Serio a sud di Romano di Lombardia nella provincia di Bergamo, hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo tra le fiamme che stavano divorando la vegetazione.

Chi è la vittima di Romano di Lombardia

L’allarme è scattato poco dopo le 15:00 di lunedì 30 giugno, quando alcune persone hanno segnalato un rogo in un’area verde tra Romano e Fara Olivana con Sola.

Tre squadre dei pompieri, due da Romano e una da Treviglio, si sono precipitate sul posto per contenere il fuoco. Solo al termine delle operazioni, tra le sterpaglie consumate, hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo.

Romano di Lombardia è un comune di oltre 20.000 abitanti della provincia di Bergamon Lombardia

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe un anziano di poco meno di 80 anni, residente nella provincia di Bergamo e proprietario di un capanno da caccia nei pressi del parco.

Si ipotizza che fosse presente sul posto al momento dello scoppio dell’incendio, forse nel tentativo di contenere le fiamme. L’uomo potrebbe avere accusato un malore per il caldo e lo sforzo oppure essere rimasto intossicato dal fumo, finendo divorato dalle fiamme.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Gli inquirenti stanno verificando la presenza di eventuali testimoni e acquisendo informazioni sulla vittima. L’area è stata transennata per permettere i rilievi tecnici e le operazioni del medico legale.

Il rischio dei roghi di sterpaglie

Nel frattempo, le autorità invitano alla massima prudenza: i roghi di sterpaglie, viene ricordato, possono sfuggire di mano in pochi istanti soprattutto in presenza di vento e vegetazione secca.

È dunque fondamentale evitare comportamenti rischiosi, anche alla luce del fatto che in diversi comuni, nei periodi estivi, vige il divieto di abbruciamento delle sterpaglie e dei residui vegetali.