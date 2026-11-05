Cadavere trovato a Salò nei campi vicino Brescia, potrebbe appartenere a un uomo scomparso: indagini in corso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Era andato a fare legna quando tra l’erba ha visto comparire un cadavere. Il proprietario di un terreno ha trovato un corpo senza vita nelle campagne tra le borgate di Villa di Salò e Campoverde, nel Bresciano. I carabinieri sono al lavoro per identificare i resti, che secondo le prime ipotesi potrebbero appartenere a una persona scomparsa da mesi, probabilmente un uomo.

Il corpo trovato nelle campagne vicino Brescia

Il ritrovamento è avvenuto nella serata di mercoledì 4 novembre, nei campi della provincia di Brescia. Secondo quanto riportato da Bresciaoggi, a fare la lugubre scoperta è stato il proprietario di un terreno in una frazione del comune di Salò.

Andato a fare legna, l’uomo ha notato spuntare tra le foglie un paio di scarpe e ha lanciato l’allarme al numero d’emergenza.

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Le indagini a Salò

I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato nella vegetazione il cadavere in avanzato stato di decomposizione, senza addosso documenti che potessero permettere un’immediata identificazione.

Il corpo potrebbe essere rimasto in quel luogo per diverso tempo e le condizioni del corpo rendono più complesso risalire alle generalità della vittima.

Stando alle prime ipotesi riportate dalla stampa locale, i resti potrebbero appartenere a un uomo e gli investigatori non escludono che si tratti di una persona sparita nella zona negli ultimi mesi.

Le prime ipotesi

I militari dell’Arma della compagnia di Salò sono impegnati a esaminare i nomi degli scomparsi nell’area attorno alle campagne sulla sponda lombarda del lago di Garda, alla ricerca di indizi che possano portare all’identificazione del cadavere.

Al momento non risulterebbero denunce che possano essere ricondotte al ritrovamento.

In attesa degli elementi che aiutino a chiarire le cause e la data della morte, i sospetti andrebbero in direzione di un possibile gesto volontario, ma visti gli accertamenti ancora nelle fasi iniziali al momento non è possibile escludere alcuna pista.