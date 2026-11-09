Cadavere trovato a Tor Sapienza a Roma, corpo scoperto vicino allo stabile sgomberato di via Tallone

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un cadavere è stato ritrovato in zona Tor Sapienza, a Roma, in un terreno vicino all’edificio abbandonato di via Tallone, noto per essere ripetutamente occupato e recentemente sgomberato in una maxi operazione delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il corpo senza vita potrebbe essere di un uomo di origine straniera, ma non è stato ancora identificato.

Il ritrovamento del corpo a Tor Sapienza

Il corpo è stato avvistato e segnalato ai carabinieri da un passante intorno alle 13 di domenica 8 novembre, in un’area verde che costeggia la tangenziale a Tor Sapienza, periferia est della Capitale.

Il cadavere è stato trovato abbandonato sul terreno non lontano dallo scheletro di cemento armato di via Tallone, oggetto a fine settembre di uno sgombero dai numerosi migranti e senzatetto che lo occupavano.

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Le indagini sul cadavere

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Sapienza, i colleghi della Compagnia di Montesacro, la sezione rilievi tecnico-scientifici del Nucleo investigativo e il medico legale, per i primi accertamenti sul corpo.

Da quanto riportato finora, il cadavere apparterrebbe a un uomo di origine straniera e non riporterebbe segni evidenti di violenza.

Gli investigatori sono al lavoro per risalire all’identità della salma e chiarire se dietro la morte ci siano causa naturali o sia stata provocata da altri fattori.

La scoperta vicino allo stabile abbandonato di via Tallone

Il corpo senza vita è stato scoperto in un’area finita di recente agli onori della cronache per un blitz interforze sull’edificio abbandonato di via Tallone, noto per essere il rifugio di centinaia di persone in condizioni di marginalità e punto di riferimento a Roma per lo spaccio di crack e metanfetamine.

L’estesa operazione coordinata dal prefetto tra carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato e locale, ha portato all’identificazione di decine di soggetti e al sequestro di circa due chili di sostanze stupefacenti, permettendo l’inizio del progetto di attività di bonifica della struttura.