Cadavere trovato in strada a Napoli, mistero sull'identità dell'uomo morto: aperta indagine
Un uomo senza documenti è stato trovato morto a Napoli, in via Andrea D’Isernia. Ipotesi: è un nordafricano di circa 50 anni. Indagini in corso
Cadavere in strada a Napoli, in via Andrea D’Isernia. È un uomo senza identità, anche se si ipotizza avere circa 50 anni. Verosimilmente, dicono le autorità, è nordafricano. Indaga la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.
Trovato cadavere in strada
È stato scoperto un cadavere per le strade di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di lunedì 25 agosto. Il corpo di un uomo si trova nel cuore del quartiere Chiaia, via Andrea D’Isernia.
Immediato l’inizio delle indagini per fare l’uso sulla vicenda. Al momento però, non si conosce l’identità dell’uomo, che verosimilmente si tratta di un Nord africano di apparente età circa cinquant’anni.
Cadavere nelle strade di Chiaia
Sul posto i militari dell’arma della compagnia di Napoli centro, la sezione investigazioni scientifiche del nucleo operativo di Napoli, che hanno eseguito i rilievi del caso e i carabinieri della compagnia della stazione di Posillipo.