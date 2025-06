Cadavere trovato nei campi vicino l'A1 a Pieve Fissaraga a Lodi, morto 21enne marocchino: ipotesi omicidio

Un 21enne marocchino è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace. Il cadavere è stato trovato nei campi vicino l’Autostrada del Sole all’altezza di Pieve Fissiraga (Lodi). A lanciare l’allarme sarebbe stata la madre del giovane, informata dell’omicidio da conoscenti del figlio.

Le indagini sul cadavere vicino all’A1

Sul luogo del ritrovamento indaga il Reparto Scientifico dei carabinieri di Lodi.

A quanto si apprende, la madre del ragazzo, che risiedeva ad Avezzano (L’Aquila), sarebbe stata informata dell’omicidio da persone che erano con il figlio.

IPA

Un’auto dei carabinieri

Saputo quanto era successo, la donna ha chiesto a dei parenti di andare a cercare il ragazzo e ha allertato le forze dell’ordine. Ora le loro testimonianze sono al vaglio degli inquirenti.

Il giovane è stato trovato privo di vita nel pomeriggio del 28 giugno, in un campo di mais tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga, a poca distanza da una zona nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni di recupero del corpo sarebbero state complicate dal fatto che il giovane aveva la testa immersa nel canale di una roggia e le condizioni in cui è stato trovato hanno richiesto l’intervento del 118.

La vittima si chiamava Kaoukeb Raji Mohamed e sarebbe stata senza fissa dimora. In passato sarebbe stato domiciliato tra Novara e Varese e avrebbe avuto precedenti per stupefacenti.

La telefonata ricevuta dalla madre

“Tuo figlio è stato ucciso in un campo in provincia di Lodi”, sarebbe stato questo il contenuto della telefonata di pochi secondi, ricevuta dalla madre del 21enne.

A chiamare sarebbe stato un conoscente che sosteneva di trovarsi con il ragazzo.

La madre della vittima, residente ad Avezzano, in Abruzzo, dopo aver ricevuto la telefonata che annunciava la presunta uccisione del figlio, ha lanciato l’allarme, facendo scattare le ricerche.

Alcuni familiari si sono messi subito in viaggio verso la provincia di Lodi e giunte sul posto, sono state accompagnate in caserma per essere ascoltate dagli inquirenti.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto intorno alle 17.30, in seguito alla segnalazione anche di un agricoltore della zona. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e, in tarda serata, anche il sostituto procuratore di Lodi, Martina Parisi.

La denuncia di scomparsa

La famiglia del 21enne aveva denunciato la scomparsa del ragazzo venerdì 27 giugno. Il corpo è stato trovato il giorno dopo nei campi vicino all’A1 in provincia di Lodi.

Il cadavere era parzialmente nascosto tra la vegetazione, in una zona isolata ma non lontana dalla strada. Secondo una prima ricostruzione, la morte potrebbe risalire alla notte tra giovedì e venerdì. Sarà però l’autopsia a stabilire con precisione l’orario del decesso e, soprattutto, le cause.