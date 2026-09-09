Cadavere trovato sul fondo della piscina di un hotel a Castellina in Chianti, non era tra gli ospiti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella piscina di una struttura ricettiva a Castellina in Chianti, in provincia di Siena, è affiorato il corpo senza vita di un uomo. Il giallo riguarda la sua identità, visto che dai primi accertamenti la vittima non risulta tra gli ospiti dell’hotel. La scoperta è stata fatta da uno dei dipendenti dell’albergo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario; sul luogo del ritrovamento è giunto anche il nucleo sommozzatori per il recupero della salma.

Cadavere in piscina

Dai media locali si apprende che nella piscina di un albergo a Castellina in Chianti è stato ritrovato il corpo senza vita di un giovane uomo. A sorprendere i carabinieri giunti sul posto è il fatto che non si trattasse di uno degli ospiti dell’hotel. Diventa quindi fondamentale capire come sia riuscito a entrare dopo l’orario di chiusura.

A trovare il corpo è stato uno dei dipendenti dell’albergo, che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori per il recupero della salma e il personale sanitario.

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Si indaga sull‘identità del giovane, un dettaglio che potrebbe indirizzare le indagini. Anche la dinamica del decesso è in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe arrivato in piscina durante la notte. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

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