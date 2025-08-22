Cadaveri di 4 giovani riemergono dalla Senna vicino Parigi, arrestate due persone: perché sono stati uccisi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Francia è scossa dal ritrovamento di quattro cadaveri nella Senna, a Choisy-le-Roi, nel dipartimento della Valle della Marna. L’allarme era scattato il 13 agosto, quando un passeggero a bordo di un treno della linea RER C aveva segnalato la presenza di un corpo che galleggiava nel fiume. L’intervento della polizia e della brigata fluviale ha portato poi alla scoperta di altri tre corpi, recuperati nel raggio di poche decine di metri.

Come riporta Le Figaro, tutte le vittime sono uomini tra i 20 e i 40 anni, alcuni in avanzato stato di decomposizione.

Due presentano segni compatibili con omicidio: uno degli uomini identificati, un quarantenne residente a Créteil, mostrava chiari segni di strangolamento.

Su un secondo cadavere sono emersi sospetti di violenza, mentre sulle altre due vittime le cause della morte restano da chiarire.

A pochi giorni dal ritrovamento, gli investigatori hanno fermato due uomini di origine algerina, un 24enne e un 25enne.

Il primo, senza fissa dimora, è considerato il principale sospettato: viveva da tempo in edifici occupati poco lontano dal luogo in cui sono stati rinvenuti i cadaveri, si manteneva con lavori saltuari e si trova in Francia da tre anni in posizione irregolare.

Secondo quanto riferito da Bfmtv, tracce riconducibili a lui sarebbero state rinvenute su due dei quattro corpi.

Il giovane è già stato interrogato più volte alla Direzione Investigativa Criminale di Parigi, con l’assistenza di un interprete arabo e del suo avvocato. Il ruolo del 25enne, anch’egli algerino, resta al momento meno chiaro.

Le piste degli investigatori

La Procura ha unificato i fascicoli in un’unica indagine per omicidio multiplo, anche se non è escluso che alcuni corpi possano provenire da punti diversi e siano stati trascinati dalla corrente nello stesso tratto della Senna.

La zona di Choisy-le-Roi in cui sono stati recuperati i cadaveri è un’area poco frequentata, ma vicina a un parco noto come luogo di incontri clandestini per la comunità omosessuale.

Nonostante ciò, il sospettato principale ha negato qualsiasi legame con la comunità LGBT.

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha sottolineato l’aumento della presenza di senzatetto nella zona, soprattutto dopo gli sgomberi attuati a Parigi in occasione delle Olimpiadi. Ha però ricordato che negli ultimi anni non si erano registrati episodi di violenza particolarmente gravi.